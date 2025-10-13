«Βρε δεν γ@…σαι, τι μ@λ@κ@ς… είσαι» - Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη με χυδαία μαντινάδα θαμώνα (vid)

Μια χυδαία συμπεριφορά αντιμετώπισε η Ιουλία Καλλιμάνη κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο, όταν ένας θαμώνας την προσέβαλε δημόσια ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια, που συνηθίζει να δίνει το μικρόφωνο στο κοινό για να πουν μαντινάδες, αυτή τη φορά βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν άνδρα ο οποίος επέλεξε να απαγγείλει μια χυδαία μαντινάδα εις βάρος της. Η Ιουλία Καλλιμάνη δεν άφησε το περιστατικό αναπάντητο και αντέδρασε άμεσα, δίνοντάς του μια καυστική απάντηση επί τόπου, μέσα στη σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε λέγοντας: «Εμένα βρε μαλ…α βρήκες τώρα; Βρε δε γα…αι λέω εγώ. Έλα, άντε, τον μπ…λο. Τι μαλ…ας είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Το συγκεκριμένο βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», με την Ελένη Χατζίδου να σχολιάζει: «Εγώ το ευχαριστήθηκα. Δεν μου άρεσε που απάντησε στην ίδια γλώσσα και έπεσε στο επίπεδο του συγκεκριμένου η Ιουλία, αλλά αφού αυτό ένιωσε εκείνη τη στιγμή».

