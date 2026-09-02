Κυψέλη: Το πρόσωπο «κλειδί» και οι καταθέσεις των ανήλικων

Συνεχίζονται οι εντατικές έρευνες των αρχών προκειμένου να πέσει φως στην σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Την ώρα που οδηγούνται στη φυλακή ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, συγκλονίζουν οι καταθέσεις των ίδιων και των ανήλικων παιδιών που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της φρίκης.

Αν και το ζευγάρι που κρίθηκε προφυλακιστέο την Τετάρτη (02.09.2026) αρνείται την δολοφονία του μόλις 8 μηνών βρέφους που βρήκαν οι αρχές τυλιγμένο σε ισοθερμικό σάκο μέσα σε μια ροζ βαλίτσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, κάθε ισχυρισμό τους καταρρίπτει η κατάθεση ενός προσώπου «κλειδιού». Σύμφωνα με τα όσα είπε στην αστυνομία ο ιατροδικαστής, το μωράκι δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί 20 μαχαιριές στην πλάτη του.

Τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη, φερόμενοι γονείς του νεκρού παιδιού, υποστήριξαν ότι το βρέφος γεννήθηκε με παθολογικά προβλήματα που οδήγησαν στον θάνατό του. Όπως είπε αποκλειστικά στο Live News ο φερόμενος πατέρας, το παιδί «μας έμεινε στα χέρια. Το είδε η γυναίκα μου και είπε “δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα “παπ“, έναν ήχο και βλέπω την κοιλιά του πρησμένη, είχε γίνει σαν μπαλόνι. Το παιδί… παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Για τις μαχαιριές που βρέθηκαν στο σώμα του παιδιού, έδωσε την ίδια δικαιολογία λέγοντας: «Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να τον βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα. Δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα και πέθανε. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στην βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

Ωστόσο, στην κατάθεση «καταπέλτη» του, ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι υπήρξε αιμορραγία λόγω των τραυμάτων, πράγμα που δεν θα συνέβαινε αν το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Όταν το βρέφος εντοπίστηκε, είχε χάσει όλο το αίμα από το σώμα του. Οι 20 μαχαιριές ήταν αποκλειστικά στην πλάτη του – 4 ή 5 από τις οποίες ήταν προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες.

Ο ιατροδικαστής, επίσης, στην κατάθεσή του ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν παθολογικά προβλήματα στο βρέφος. Παράλληλα, δεν προέκυψαν ούτε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό για σπάσιμο πάγου αφού δεν χρησιμοποιήθηκε παγοκόφτης παρά μόνο το μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, θα αναμένονταν αντίστοιχα τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματος του παιδιού – εκτός της πλάτης.

Η 38χρονη φερόμενη μητέρα του μωρού, από την πλευρά της, φέρεται να επανέλαβε ότι κρατούσε το νεκρό βρέφος στο σπίτι γιατί «δε μπορούσε να το αποχωριστεί» και «δε μπορούσε να αποδεχτεί το θάνατό του». Όσο για τα ναρκωτικά, δήλωσε ότι τα είχε για δική της χρήση. Ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος πρόσεχε τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, τις ημέρες που ο 43χρονος… έπαιζε μουσική. «Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί, δεν είχα δει χρήματα στο σπίτι», φέρεται να υποστήριξε σχετικά.

Οι καταθέσεις των παιδιών

Οι έρευνες των αρχών πλέον εστιάζουν στα τρία ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της φρίκης. Πρόκειται για την 15χρονη φερόμενη κόρη του ζευγαριού η οποία βρίσκεται στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης, καθώς και για δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών. Και στα τρία παιδιά, έπειτα από εξετάσεις, εντοπίστηκε σοβαρό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, χωρίς να έχουν εντοπιστεί δείγματα πρόσφατης σεξουαλικής κακοποίησης στα αγοράκια.

Η 15χρονη που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού στα ναρκωτικά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τους γιατρούς που την παρακολουθούν, δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει στις αρχές για την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Τα ανήλικα αγόρια, από την άλλη, παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους. Πρώτος κατέθεσε στις αρχές ο 12χρονος, ο οποίος ανέφερε ότι δεν γνώριζε πως το βρέφος – φερόμενο αδερφάκι του – είχε δολοφονηθεί και ότι δεν αντιλήφθηκε πως το πακέτο που βρισκόταν στην κατάψυξη του ψυγείου περιείχε το σώμα του. Αναμένεται να εξεταστεί και το δεύτερο παιδί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για όσα συνέβησαν στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο το βρέφος να παρέμεινε στο ψυγείο προκειμένου να αποκρυφθεί η σορός του. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το ζευγάρι έκανε συστηματική χρήση σκληρών ναρκωτικών.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές πιθανολογούν ότι το ζευγάρι δολοφόνησε το μωρό επειδή έκλαιγε συχνά μέσα στην μέρα, ώρες που εκείνοι έκαναν χρήση, και τους ενοχλούσε. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί ξανά στο παρελθόν δολοφονίες παιδιών από γονείς χρήστες, για τον ίδιο λόγο.

Τα ανήλικα μπαινόβγαιναν στο νοσοκομείο και «εξαφανίζονταν»

Οι αρχές είχαν ασχοληθεί με την συγκεκριμένη οικογένεια και τα τρία ανήλικα, για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2023, όταν βρέθηκαν να περιφέρονται μόνα σε παιδική χαρά. Τότε, σε βάρος της 38χρονης φερόμενης μητέρας ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση και δόθηκε παραγγελία για έρευνα του οικογενειακού περιβάλλοντος από κοινωνική υπηρεσία.

Ένα μήνα αργότερα, η τότε 13χρονη φερόμενη κόρη, εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνη της, και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Λίγες ώρες το παιδί «εξαφανίστηκε» από το νοσοκομείο, ενώ οι αρχές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν την οικογένεια. Η εισαγγελική παραγγελία για κοινωνική έρευνα είχε επαναληφθεί πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η οικογένεια δε μπορούσε να εντοπιστεί.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο 2025, μετά από περιστατικό κλοπής κινητού, τα τρία ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν ξανά στο νοσοκομείο Παίδων, όπου διαπιστώθηκε ότι έφεραν το αφροδίσιο νόσημα. Εκεί, τους χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή, ενώ δόθηκε εισαγγελική εντολή για ανεύρεση δομής φιλοξενίας. Και πάλι τα παιδιά «εξαφανίστηκαν» λίγο αργότερα.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, τα ανήλικα συνελήφθησαν ξανά για μικροκλοπή. Ακολουθήθηκε και πάλι η ίδια διαδικασία, αλλά τα παιδιά για άλλη μια φορά «εξαφανίστηκαν», κάτω από τη μύτη των αρχών, χωρίς να μπορούν να εντοπιστούν. Ο 43χρονος για αυτά τα περιστατικά υποστήριξε ότι «πήγα στο νοσοκομείο και τα πήρα τα παιδιά. Δεν ήθελα να μου τα πάρουν τα αγαπάω. Δεν βγάλαμε χαρτιά γιατί φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό που έγινε».

Σήμερα (02.09.2026), μετά τις φρικιαστικές αποκαλύψεις, τα τρία ανήλικα παιδιά νοσηλεύονται φρουρούμενα σε δημόσια νοσοκομεία. Τα δύο ανήλικα αγόρια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου» και το 15χρονο κορίτσι στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Άμεσα αναμένεται να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας.

«Είχε κάνει φυλακή και στη Γερμανία»

Γνώριμος και των γερμανικών αρχών φαίνεται πως ήταν ο 43χρονος κατηγορούμενος, καθώς μιλώντας στο Live News, ο θείος του αποκάλυψε ότι είχε κάνει φυλακή και στην Γερμανία. Ο 43χρονος είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Γερμανία, όπου γνώρισε την σύντροφό του και μαζί είχαν έρθει στην Ελλάδα όπου ζούσαν τα τελευταία 10-15 χρόνια.

«Έχει τώρα περίπου 10 χρόνια, δεν μπορώ κι εγώ να θυμηθώ γιατί δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Μπορεί να ‘ναι 15, που είχαν έρθει στην Ελλάδα. Εγώ τα ήξερα από τη Γερμανία ότι το παιδί κάνει αυτά τα πράγματα (σ.σ. ναρκωτικά). Και έχει πάει φυλακή και στη Γερμανία, ήρθε στην Ελλάδα να λυτρωθεί, να τον γλιτώσουμε.

Δεν έπρεπε όμως να φέρει αυτή τη Γερμανίδα την έφερε εδώ, γιατί ήταν ναρκομανής. Έπινε και αυτή και αυτός. Είχε ένα παιδί όταν ήρθε εδώ. Είχε τη μικρή, που τώρα είναι έγκυος. Τους φιλοξένησα εγώ ένα μήνα δύο. Γιατί δεν είχε φράγκο μία. Ούτε ο πατέρας του ούτε αυτός. Και τα πλήρωσα εγώ όλα. Τι να έκανα; Θα τους πέταγα στο δρόμο; Ανιψιός μου ήταν. Αυτός τι έκανε όμως; Πήγαινε κρυφά και έπαιρνε ναρκωτικά. Την πόρτα κλειστή. Εγώ δεν ήξερα τι κάνουν τώρα μέσα. Τι να πάω να ανοίξω εγώ την πόρτα;», είπε ο θείος του 43χρονου.

Και συμπλήρωσε: «Δούλεψε έναν μήνα σε μια γερμανική εταιρεία και έπαιρνε καλό μισθό. Ήξερε να μιλάει και να γράφει καλά τα γερμανικά και τον πλήρωναν καλά αλλά δεν έκατσε. Μου λέει “θείο δεν μπορώ να καθίσω γιατί παθαίνω κρίση πανικού“. Ξέρετε από που έβγαζε λεφτά για να ζει, μην με ρωτάτε. Μετά εγώ δεν ήξερα ότι έκανε άλλο παιδί. Ήξερα για τα τρία παιδιά που είχε. Από κει και πέρα χάθηκε, δεν ήθελε να έχει επαφές μαζί μας, τον παίρναμε τηλέφωνο και δεν μας το σήκωνε».

Δύο οι υποθέσεις μαστροπείας

Σε υπόθεση μαστροπείας και αρπαγής με θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα είχε εμπλακεί ο 43χρονος φερόμενος πατέρας του νεκρού βρέφους. Το 2020 ο τότε 37χρονος Β.Σ. είχε πείσει μια γυναίκα από την Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα. Η γυναίκα άκουσε τον άντρα που τότε γνώρισε μέσα από το Facebook. Μόλις εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ο κατηγορύμενος την ανάγκασε να εκδίδεται, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας την κρατούσε φυλακισμένη μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές του 2020 και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη. Φέρεται να κρατήθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και να υπέστη κακοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξαναγκαζόταν να εκδίδεται.

Η γνωριμία των δύο είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019. Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2020, η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα. Αφού έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, κάποια στιγμή κατάφερε να δραπετεύσει, ενώ εναντίον του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπεία και σύμφωνα με πληροφορίες προφυλακίστηκε για 5 μήνες. Ο ίδιος αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες όμως, ο 43χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είναι μπλεγμένος και σε δεύτερη υπόθεση μαστροπείας και βιασμών, μετά την αρχική υπόθεση του 2020 σε βάρος 40χρονης Γερμανίδας.

Η εν λόγω υπόθεση αφορά τη διετία 2020-2021, είχε αρχικώς ερευνηθεί από Εισαγγελία επαρχίας και το 2025 μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα. Η συγκεκριμένη δικογραφία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας. Μάλιστα, σε βάρος τόσο του ίδιου, όσο και της 38χρονης έχουν ασκηθεί διώξεις στο παρελθόν για ναρκωτικά και παραμέληση ανηλίκων.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, όταν ο διαχειριστής του ακίνητου βραχυχρόνιας μίσθωσης ειδοποίησε την αστυνομία ότι δεν βγαίνουν οι ενοικιαστές από το σπίτι και ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών σε αυτό. Αναφερόταν στον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα, τα τρία ανήλικα παιδιά καθώς και τον 26χρονο Αφγανό φερόμενο σύντροφο της ανήλικης και πατέρα του παιδιού της.

«Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην πολυκατοικία, κυρίως θέματα καθαριότητας, και αποφασίσαμε να μη γίνει ανανέωση της μίσθωσης. Ο διαχειριστής πήγε στο σπίτι για να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ελέγξει το διαμέρισμα, όμως δεν του άνοιγαν αμέσως. Του είπαν ότι χρειάζονται δέκα-δεκαπέντε λεπτά και τότε κάτι υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία», είπε μιλώντας στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η πρώτη εικόνα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί ήταν 43χρονου μαζί με τον 26χρονο να κάνουν χρήση ναρκωτικών όμως αυτό ήταν μόνο η αρχή… Όταν οι αστυνομικοί μετέφεραν τα δύο αυτά άτομα στο τμήμα και γύρισαν ξανά πίσω στο διαμέρισμα εντόπισαν την γυναίκα του 43χρονου γερμανικής καταγωγής μαζί με τα παιδιά της να κρατάει μία βαλίτσα μέσα στην οποία ήταν ένα κατεψυγμένο βρέφος μόλις 8 μηνών.

Αμέσως οι άντρες της ΕΛΑΣ οδήγησαν το ζευγάρι, έναν 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη κόρη και ακόμα 2 ανήλικα αγόρια, 12 και 9 ετών στο αστυνομικό τμήμα και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις. Αυτό ήταν το στοιχείο που έβαλε σε υποψίες τον διαχειριστή του διαμερίσματος, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, καθώς η οικογένεια που διέμενε το διαμέρισμα της φρίκης ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι. Οι τρεις ενήλικες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την Δευτέρα (31.08.2026) ενώπιον του εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε και ότι το μόλις 8 μηνών μωρό έκλαιγε συνεχώς, και πώς δεν ήταν δικό του παιδί κατηγορώντας το προσωπικό του μαιευτηρίου ότι «τους έδωσαν λάθος μωρό οι Illuminati».

Μετά την σημερινή (02.09.2026) απολογία των τριών συλληφθέντων, σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης (02.09.2026) στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες. Ο 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Αύριο Πέμπτη (03.09.2026), ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της οδού Ευελπιδων, για να δικαστεί στο Αυτόφωρο για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, μετά τον καυγά που φέρεται να είχε με συγκρατούμενούς του στα κρατητήρια.

Πηγή: newsit.gr