Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο η Ελλάδα στα 4Χ100 μεικτή

Με ένα ακόμη μετάλλιο ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στα αγωνίσματα του στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς η μεικτή ομάδα 4Χ100 μ. κατέκτησε την τρίτη θέση.

Την ελληνική τετράδα αποτέλεσαν οι Βασίλης Μυριανθόπουλος, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους σε 41.74 και ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία, ενώ δεύτερη τερμάτισε η Γαλλία.

Το χάλκινο στη μεικτή σκυταλοδρομία αποτέλεσε το πέμπτο μετάλλιο της Ελλάδας κατά την τρίτη ημέρα της διοργάνωσης.

Μία θέση μακριά από το βάθρο η Σκαρβέλη

Κοντά στην κατάκτηση ενός μεταλλίου έφτασε η Σταματία Σκαρβέλη στη σφυροβολία. Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέλαβε την τέταρτη θέση με καλύτερη βολή στα 66,27 μ., την ώρα που το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκε στα 66,88 μέτρα.

Η καλύτερη προσπάθειά της σημειώθηκε στην πρώτη βολή, ενώ στη συνέχεια είχε επιδόσεις στα 64,94 μ., 64,95 μ., 64,63 μ. και 65,51 μέτρα.

Στα 400 μ. με εμπόδια, η Δήμητρα Γναφάκη, στη δεύτερη συμμετοχή της σε Μεσογειακούς Αγώνες, ολοκλήρωσε τον τελικό στην έκτη θέση με χρόνο 58.35.

Στην έκτη θέση ολοκλήρωσε την προσπάθειά της και η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, με επίδοση 56,59 μέτρα.