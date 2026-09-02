Πόποβιτς: «Άρχισα να τρέμω και να κλαίω, περαστικά στην Αγγελοπούλου» (vid)

Στον τραυματισμό της Γωγώς Αγγελοπούλου στάθηκε η Μίνα Πόποβιτς μετά την αναμέτρηση της Σερβίας με την Ελλάδα, στέλνοντας τις ευχές της στην Ελληνίδα αθλήτρια.

Η 32χρονη κεντρική αναφέρθηκε αρχικά στις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν τον τραυματισμό της Αγγελοπούλου και περιέγραψε πώς βίωσε η ίδια το περιστατικό.

«Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ και πραγματικά θέλω να σας πω ότι νιώθω πολύ άσχημα για αυτό που συνέβη. Άρχισα κι εγώ να τρέμω και να κλαίω γιατί αυτές οι στιγμές είναι πραγματικά πάνω απ’ όλα. Ελπίζω πραγματικά να γίνει καλά σύντομα, της ευχόμαστε περαστικά και της στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια».

Στη συνέχεια, η Πόποβιτς αναφέρθηκε στην παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωβόλεϊ και στην εικόνα που παρουσίασε η Εθνική κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Νομίζω ότι η ελληνική ομάδα έπαιξε ένα πραγματικά καλό τουρνουά και ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Πιστεύω ότι σήμερα δεν έδειξαν τον πραγματικό τους εαυτό, το πόσο έχουν βελτιωθεί ως ομάδας οπότε είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον αυτή η ομάδα θα είναι πραγματικά καλή και όλοι θα τους παρακολουθούν».

Τέλος, μίλησε για την παρουσία της Σερβίας στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Γερμανία - Τουρκία.

«Ναι, δεν έχουμε φυσικά εύκολο έργο και δεν μπορεί να είναι εύκολη δουλειά ένας ημιτελικός Ευρωβόλεϊ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το απολαύσουμε, καθώς για πολλά από τα κορίτσια μας αυτός είναι ο πρώτος τους ημιτελικός σε Ευρωβόλεϊ. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε εμάς, να δώσουμε το 100%, με ομαδικό πνεύμα, πολύ δουλειά και έτσι σίγουρα έχουμε τις πιθανότητες μας».