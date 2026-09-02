Μπράουν για την σεζόν με τους Σίξερς: «Έτοιμος για πόλεμο, διψάω για αίμα»

Ο Τζέιλεν Μπράουν ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα για τους Φιλαδέφλεια Σίξερς, τονίζοντας πως… διψάει για αίμα ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε σε stream στο «Twitch»:

«Είμαι ήδη ευγνώμων προς την πόλη της Φιλαδέλφειας, και δεν έχω περάσει καν τόσο πολύ καιρό εκεί. Είμαι ευγνώμων που με έχουν υποδεχτεί με τόση ζεστασιά, γιατί, για μένα, το παν είναι ο σεβασμός. Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που θα κερδίσει τον σεβασμό του. Οπότε, όλοι οι οπαδοί μου από τη Φιλαδέλφεια που βρίσκονται στο chat, στείλτε μου λίγη αγάπη. Ανυπομονώ να κερδίσω κάθε ίχνος σεβασμού από την πόλη, όσο περισσότερο μπορώ. Δεν χρειάζομαι ελεημοσύνη. Δεν χρειάζομαι ειδική μεταχείριση, ούτε προνομιακή εξυπηρέτηση, δεν θέλω να είμαι κάποιος που ο οργανισμός πάντα εξυπηρετεί ή περιποιείται σαν μωρό. Δεν χρειάζομαι τίποτα από όλα αυτά· είμαι έτοιμος για πόλεμο.

Είμαι προετοιμασμένος τόσο για το ενδεχόμενο να πάνε όλα καλά όσο και για το ενδεχόμενο να πάνε όλα στραβά. Έτσι είναι η ζωή, και ανυπομονώ να ζήσω όλη αυτή την πορεία… Οι ευκαιρίες δεν έρχονται τόσο συχνά όσο μεγαλώνεις. Είμαι 10 χρόνια στο πρωτάθλημα· ετοιμάζομαι να ξεκινήσω την 11η σεζόν μου. Δεν σου δίνονται πάντα οι ευκαιρίες που περιμένεις, οπότε πρέπει απλά να αξιοποιήσεις το ταλέντο σου και να κάνεις ό,τι μπορείς για να βεβαιωθείς ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί τελικά είναι μια ομάδα, οπότε ό,τι δίνεις, αυτό παίρνεις. Αυτό λοιπόν είναι που ανυπομονώ, φίλε· δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.

Ό,τι κι αν χρειαστεί η ομάδα, θα είμαι πρόθυμος να ακούσω και να περιμένω, αλλά η νοοτροπία μου είναι να σκοτώσω, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Νιώθω ότι φέτος διψάω για αίμα. Νιώθω ότι αυτή είναι η νοοτροπία: διψάω για αίμα… Νιώθω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, υπάρχουν τόσα πολλά πολιτικά παιχνίδια πίσω από κλειστές πόρτες… Αλλά είναι ό,τι είναι, και αυτό με παρακινεί ακόμα περισσότερο να βγω και να σας δείξω ποιος είμαι, αντί να προσπαθείτε να δημιουργήσετε αυτές τις αφηγήσεις και αυτές τις ιστορίες».