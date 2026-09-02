Οικονόμου: «Μόνο συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτήν την ομάδα» (vid)

Έντονα φορτισμένος ήταν ο Απόστολος Οικονόμου μετά το τέλος του προημιτελικού της Εθνικής Γυναικών με τη Σερβία, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να στέκεται στον τραυματισμό της Γωγώς Αγγελοπούλου, αλλά και στη συνολική παρουσία της ελληνικής ομάδας στο Ευρωβόλεϊ.

Ο τραυματισμός της Ελληνίδας ακραίας στις αρχές του δεύτερου σετ επισκίασε την αναμέτρηση και την ολοκλήρωση της πορείας της Εθνικής στη διοργάνωση, με τον Απόστολο Οικονόμου να περιγράφει την κατάσταση που επικρατούσε μετά το παιχνίδι.

«Το κακό είναι ότι ενώ τώρα θα μπορούσαμε να λέμε πόσο περήφανοι είμαστε και πόσο χαρούμενοι είμαστε με την πορεία γενικότερα της ομάδας και ότι απλά η Σερβία ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα, δυστυχώς στο στρατόπεδο της Εθνικής ομάδας είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, όλοι στεναχωρημένοι. Ακόμα ένας τραυματισμός προστέθηκε σ’ αυτόν της Φαίης, που τελικά δεν μπόρεσε να παίξει και είδατε ότι η Γωγώ Αγγελοπούλου τραυματίστηκε στις αρχές του δεύτερου σετ. Να είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορη η επιστροφή της και όσο πιο ανώδυνη».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός συνεχάρη τις αθλήτριές του για την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι συνέχισαν να αγωνίζονται παρά τα όσα είχαν προηγηθεί.

«Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες ακόμα και για το σημερινό ματς, γιατί παρά το σοκ που δεχτήκαμε όλοι σαν ομάδα και μερικές παίχτριες κλαίγανε ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν το παρατήσανε και παίξαμε όσο μπορούσαμε απέναντι σε μια Σερβία η οποία ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και μια ομάδα παγκοσμίου βεληνεκούς. Αλλά είναι πραγματικά κρίμα, θα το ξαναπώ, γιατί σήμερα θα έπρεπε να είναι μια μέρα γιορτής, αλλά δεν είναι. Είναι μέρα στεναχώριας, δυστυχώς».

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό της παρουσίας της Εθνικής στο Ευρωβόλεϊ, ο Απόστολος Οικονόμου εξέφρασε την περηφάνια του για όσα κατάφερε η ομάδα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα, γιατί πραγματικά είχαμε πολλές αντιξοότητες και ανταπεξήλθαμε και μόνο συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτήν την ομάδα. Θα το ξαναπώ ότι αυτό πρέπει να γίνει η βάση για τις επόμενες επιτυχίες της Εθνικής. Αλλά νομίζω ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη γι’ αυτό που παρουσιάσαμε αυτές τις δύο εβδομάδες στο Μπρνο».