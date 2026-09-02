Λέικερς: Χαρούμενοι στον οργανισμό για τη νέα αλλαγή ιδιοκτησίας

Οι Λος Άντζελες Λέικερς άλλαξαν ξανά χέρια και φαίνεται πως οι αντιδράσεις μέσα στον οργανισμό είναι θετικές.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πριν από λίγες μέρες άλλαξαν ξανά ιδιοκτησία, καθώς ο Μαρκ Ουόλτερ πούλησε την ομάδα στους Μπομπ Άιγκερ και Τζος Κούσνερ.

Σύμφωνα με τον Νταν Όικ του «Athletic», στην ομάδα υπάρχει αισιοδοξία για τη νέα ιδιοκτησία. Όπως ανφέρεται, αρκετοί υπάλληλοι δεν συμφωνούσαν με τον τρόπο που λειτουργούσε ο οργανισμός και θεωρούν πως θα κυλήσουν καλύτερα τα πράγματα από εδώ και πέρα.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται πως δεν υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, καθώς οι περισσότεροι δεν είχαν συνέλθει από το δράμα της προηγούμενης πώλησης.