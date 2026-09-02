Λέικερς: Πιθανό να αποχωρήσει πριν τη νέα σεζόν ο Κνεκτ

Ο Ντάλτον Κνεκτ είναι αρκετά πιθανό να αποτελέσει παρελθόν από τους Λος Άντζελες Λέικερς πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους και είναι πιθανόν να προχωρήσουν και σε άλλες πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον Εβάν Σιντέρι, ο Ντάλτον Κνεκτ είναι ο «Λιμνάνθρωπος» που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να παραχωρηθεί πριν ξεκινήσει η σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Κνεκτ θα πήγαινε στους Σάρλοτ Χόρνετς ως μέρος του trade για τον Μαρκ Ουίλιαμς, το οποίο τελικό ακυρώθηκε.

Τη φετινή σεζόν ο 25χρονος θα λάβει 4.201,080 δολάρια, ενώ του χρόνου υπάρχει team-option στο συμβόλαιό του και αν οι Λέικερς την ενεργοποιήσουν, οι απολαβές του θα φτάσουν τα 6.452,859 δολάρια.