Μετρό: Εξετάζεται η 24ωρη λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και στη Θεσσαλονίκη

Το ενδεχόμενο να επεκταθεί η 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σαββατοκύριακα και στη Θεσσαλονίκη εξετάζει η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Χρίστος Δήμας.

Μιλώντας για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιλογές μετακίνησης των πολιτών και κατά τις νυχτερινές ώρες των Σαββατοκύριακων.

Να σημειωθεί ότι, η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη, ενώ ειδικά για το πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου προβλέπεται 24ωρη λειτουργία λόγω της 90ης ΔΕΘ.

Μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο κατά 15%

Αναφερόμενος συνολικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο υπουργός ανέφερε ότι η λειτουργία της βασικής γραμμής έχει συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 15%, ενώ εκτίμησε ότι με την επέκταση προς την Καλαμαριά θα απομακρύνονται καθημερινά περίπου 12.000 οχήματα από τους δρόμους. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του Μετρό, με περίπου 60.000 επιπλέον χρήστες σε ημερήσια βάση.

Έκανε επίσης γνωστό ότι έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς τα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, ενώ στο σχεδιασμό εξετάζεται και η σύνδεση με το αεροδρόμιο.

Πηγή: cnn.gr