Ανακοίνωσαν τον Ντιόπ οι Καβαλίερς (pic)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Καλίφα Ντιόπ.

Ο Καλίφα Ντιόπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική και το ΝΒΑ. Ο 25χρονος αποτελεί παρελθόν από την Μπασκόνια και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ανακοίνωσαν την απόκτησή του.

Οι «Καβς» τον είχαν επιλέξει στο Draft του 2022 και τις τελευταίες τρεις σεζόν αγωνιζόταν στην ισπανική ομάδα. Πέρσι σε 47 ματς είχε κατά μέσο όρο 3,8 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 0,7 μπλοκ σε 16,4 λεπτά και βοήθησε την Μπασκ΄νοια να κατακτήσει το κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Ακόμη, έπαιξε ρόλο στην κατάκτηση του Eurocup το 2023.

Μάλιστα, οι Καβαλίερς ανακοίνωσαν πως θα έχει το νούμερο «18» στην πλάτη της φανέλας του.