Αποφασισμένος ο δράστης της δολοφονίας του 21χρονου – Ισχυρή παρουσία αστυνομίας στα σπίτια των οικογενειών

Το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε από τον πατέρα του καλύτερού του φίλου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου θα πουν σήμερα (07.05.2026) – κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – φίλοι και συγγενείς. Το βίντεο της δολοφονίας σοκάρει.

Η στιγμή της δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου έχει καταγραφεί από βίντεο και αποτυπώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο την πράξη του 54χρονου.

Ο 54χρονος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του. Όταν είδε το αυτοκίνητο του Νικήτα, το εμβόλισε και το ακινητοποίησε. Οι δύο οδηγοί βγήκαν έξω με τον νεαρό να κάνει κάποια βήματα πιο μπροστά βλέποντας τον δράστη.

Ο δράστης τράβηξε το περίστροφο και το θύμα έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να κλωτσήσει το χέρι του που κρατούσε το όπλο για να αμυνθεί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει κι ο δράστης τον πυροβόλησε εν ψυχρώ έξι φορές, αδειάζοντας το 38άρι περίστροφο του πάνω του, ενώ τον πυροβόλησε στην πλάτη ακόμα και όταν είχε πέσει αιμόφυρτος στο δρόμο. Στην συνέχεια άρχισε να τον κλωτσάει.

Ο 21χρονος σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Χώνο Μυλοποτάμου θα ξεκινήσει για το τελευταίο του ταξίδι. Οι γονείς και τα αδέρφια του θρηνούν για το παλικάρι τους που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή. «Παιδί μου και δε σε γλίτωσα» φώναζε ο πατέρας του…

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο, εξαιτίας του φόβου βεντέτας. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου του από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται, στο Δικαστικό Μέγαρο για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Σε αντίθεση με ό,τι προβλέπεται συνήθως σε ανάλογες υποθέσεις, εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν οι ίδιοι στο Αστυνομικό Μέγαρο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της δίωξης.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, λόγω ανησυχιών για πιθανές πράξεις αντεκδίκησης.

Στον 54χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου για συνέργεια στην δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) ενώ και οι δυο δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Πηγή: newsit.gr