Η Μπαρτσελόνα έκανε κρούση στην Ατλέτικο για τον Χουλιάν Άλβαρες

Οι Καταλανοί δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες και έχουν ξεκινήσει επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα έκαναν κρούση στους «ροχιμπλάνκος», θέλοντας να μάθουν την στάση της Ατλέτικο για ενδεχόμενη παραχώρηση του Αργεντινού επιθετικού.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030 και η Ατλέτικο Μαδρίτης ζητάει ένα ποσό κοντά στα 90 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Άλβαρες, κάτι που αποτελεί αγκάθι για τους «μπλαουγκράνα».

Στην Μπαρτσελόνα είναι διατεθειμένοι να προτείνουν ακόμη και την απόκτηση του Άλβαρες με την μορφή του δανεισμού και περιμένουν την ολοκλήρωση της σεζόν για να μπουν σε επίσημες συζητήσεις με τους «ροχιμπλάνκος».