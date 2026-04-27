Το πείραμα πέτυχε

Μετά από εννέα χρόνια διαιτητικής ανομβρίας, οι εγχώριοι ρέφερι επανήλθαν αύτανδροι σε έναν μεγάλο τελικό. Και όλα πήγαν καλά. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Οι όποιες ενστάσεις διατυπώθηκαν είτε στο παρασκήνιο είτε με δημόσιες ανακοινώσεις, διαψεύστηκαν παταγωδώς. Η ελληνική ομάδα διαιτησίας του Πανθεσσαλικού έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να διεξαχθεί ομαλά ο αγώνας. Αν εξαιρέσουμε μια αβλεψία του Ευαγγέλου στο χέρι του Χατσίδη, η οποία διορθώθηκε άμεσα από τον Παπαπέτρου, κανείς δεν μπορεί να βρει οποιοδήποτε ψεγάδι.

Ο Στεφάν Λανουά δήλωσε περήφανος για το πείραμά του, το οποίο παραδέχτηκε ότι έγινε με την αμέριστη συμπαράσταση του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Ηταν επιβεβλημένο και πλέον πρέπει να δούμε πια πως θα πειστούν οι Big 4 ώστε να αρχίσουν να σφυρίζουν οι Ελληνες ρέφερι και στα ντέρμπι της Super League.

Είναι εμφανές ότι η καχυποψία έχει μειωθεί κατά πολύ όχι μόνο στους παίκτες, αλλά και στο ποδοσφαιρόφιλο κοινό. Εκείνοι που διατηρούν το κλίμα τοξικότητας είναι οι παράγοντες που ψάχνουν είτε το επόμενο σφύριγμα είτε την εύκολη δικαιολογία έναντι της αποτυχίας.

Αν η Ομοσπονδία και η Λίγκα ήταν πιο τολμηρές θα μπορούσαν να καθιερώσουν τη συνταγή «Ελληνας στο χορτάρι, ξένος στο VAR» και από φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν το έπραξαν, όπως δεν άνοιξαν και το πορτοφόλι για μια αυτονόητη τεχνολογική αναβάθμιση, το goal line technology. Αποδείχτηκαν ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι, καθώς οι Varίστες στο Πανθεσσαλικό θα έκανε πιο εύκολα τη δουλειά τους στη δύσκολη φάση της απομάκρυνσης της μπάλας από τον Κωστούλα πάνω στη γραμμή του τέρματος του ΟΦΗ.

Η στήλη θεωρεί την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών αλληλένδετη με τη θεσμική εκπροσώπηση της διαιτησίας στην ΕΠΟ. Δεν χρειάζεται να τρέχει κάθε τρεις και λίγο η Ομοσπονδία στα δικαστήρια για να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της Ενωσης Διαιτητών.

Αρκεί να δημιουργηθεί ένα ευρύτατο σχήμα με εν ενεργεία ρέφερι και έμπειρους διαιτητές που έχουν αποχωρήσει ώστε να υπάρξει ένας ισχυρός διαιτητικός πόλος που θα συμπορευτεί με την ΕΠΟ και τη Λίγκα. Όπως γίνεται στην ποδοσφαιρικά προηγμένη Δυτική Ευρώπη. Αλλωστε αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν.