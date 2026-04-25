Λουτσέσκου: «Είναι μία σκοτεινή νύχτα - Μόνο ντροπή»

Φανερά δυσαρεστημένος από την τροπή που πήρε ο τελικός, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που χαρακτήρισε ως ντροπιαστική και σκοτεινή την περίοδο του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για το τι συνέβη στο β΄ ημίχρονο και στην παράταση: «Είναι πολύ σκοτεινή νύχτα και περίοδος για μας. Ξεκινήσαμε κυριαρχώντας και ελέγχοντας το ματς. Σκοράραμε και αντί να έχουμε αυτοπεποίθηση μετά χάσαμε τον έλεγχο και ισοφαριστήκαμε στην πρώτη φάση. Δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ χωρίς ο ΟΦΗ να κυριαρχεί αλλά ήταν λάθος μας. Στο 3ο γκολ ήταν τεράστιο δώρο από μας με το κόρνερ και το πέναλτι. Όταν όλα πάνε στραβά, πάνε όλα στραβά. Είναι ντροπή αυτή η βραδιά».

Για το τι ευθύνεται στην κακή περίοδο: «Χάσαμε τον τελικό Κυπέλλου. Κακή περίοδος, σκοτεινή. Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Η ιστορία παραμένει».