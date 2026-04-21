Στήριξη Αρμπελόα σε Mπαπέ

Παρά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από το Champions League, ο Κιλιάν Μπαπέ απέσπασε θετικά σχόλια από τον προπονητή του, Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος υπογράμμισε την επιθετική του συνεισφορά.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας» τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος κριτικής προς τον Εμπαπέ, επισημαίνοντας ότι σκόραρε και στους δύο αγώνες και αποτέλεσε σταθερή απειλή για την άμυνα της Μπάγερν.

Όπως ανέφερε, ο Γάλλος επιθετικός συνέβαλε σημαντικά στις επιθετικές μεταβάσεις της ομάδας και έδειξε διάθεση και προσπάθεια και στο ανασταλτικό κομμάτι.

«Δεν μπορούμε να είμαστε απογοητευμένοι από τον Μπαπέ, έκανε εξαιρετικά ματς κόντρα στην Μπάγερν, έκανε μεγάλη θυσία στο ανασταλτικό κομμάτι και ήταν μια συνεχόμενη απειλή», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής.