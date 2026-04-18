Σε ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις που προήλθαν κυρίως από τους γηπεδούχους, Κηφισιά και Αστέρας Aktor αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 0-0 - Ακυρώθηκε πέναλτι και γκολ για οφσάιντ στην ομάδα του Λέτο.

Η Κηφισιά ήθελε πολύ τη νίκη, ο Αστέρας έπαιξε άμυνα και πήρε το ζητούμενο, δηλαδή την ισοπαλία, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στη Νίκαια στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play out της Super League.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι γηπεδούχοι είναι στην 11η θέση με 29 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες στην 13η θέση και τους 22.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν της... αλληλοεξουδετέρωσης για τις δύο ομάδες, αφού καμία από τις δύο δεν απείλησε επιθετικά, ούσες συγκεντρωμένες κυρίως στο αμυντικό τους κομμάτι και χωρίς να παίρνουν πολλά ρίσκα. Κάπως έτσι, πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στο δεύτερο μέρος. Στο 54' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι ωστόσο αυτό ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ στο 72' ο Αστέρας είχε την πρώτη του στιγμή στο ματς με το σουτ του Οκό το οποίο ήταν άστοχο.

Μέσα σε δύο λεπτά το ματς πήρε... φωτιά, αφού η Κηφισιά είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες, τόσο με το δοκάρι του Ρουκουνάκη στο 84' μετά από ένα καταπληκτικό σουτ, όσο και με την κεφαλιά του Ζέρσον ένα λεπτό αργότερα που ανάγκασε τον Παπαδόπουλο σε μία δύσκολη επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα των βορείων προαστίων βρήκε γκολ-μπάζερ μπίτερ με τον Πέτκοφ στο 94', ωστόσο αυτό ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά την χρήση το ημιαυτόματου!

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Κονατέ, Σόουζα (43' Σιμόν), Ποκόρνι, Ρούμπεν Πέρεθ (46' Αμανί), Ταβάρες (63' Γκέρσον Σόουζα), Ρουκουνάκης, Πόμπο (78' Μπένι), Αντονίσε και Θεοδωρίδης (46' Χριστόπουλος).

Αστέρας AKTOR (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (57' Τερεζίου), Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Αλμύρας (81' Τζανδάρης), Γκονζάλες (81' Μουνιόθ), Κετού, Καλτσάς (65' Εμμανουηλίδης) και Οκό (65' Μακέντα).