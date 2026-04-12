Ο Χόλερ έδωσε το… τρίποντο στην Φράιμπουργκ

Η Φράιμπουργκ επικράτησε με 1-0 της Μάιντς για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Ένα γκολ του Λούκας Χόλερ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν αρκετό για να χαρίσει στη Φράιμπουργκ τη νίκη με 1-0 επί της Μάιντς στη «MEWA Αρίνα», στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό η Φράιμπουργκ έφτασε τους 40 βαθμούς, ενώ η Μάιντς παρέμεινε στους 33.

Αμφότερες έχουν μπροστά τους ευρωπαϊκές προκλήσεις: η μεν Μάιντς να υπερασπιστεί το 2-0 με το οποίο κέρδισε τη Στρασμπούρ και να περάσει στα ημιτελικά του UEFA Conference League, η δε Φράιμπουργκ το 3-0 με το οποίο επικράτησε της Θέλτα και να βρεθεί στους «4» του UEFA Europa League.

Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική, με τον Χόλερ να σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά, αλλά και πιο τυχερή, με τον τερματοφύλακα Νόα Ατουμπόλου να πραγματοποιεί τουλάχιστον τρεις σπουδαίες επεμβάσεις: σε μακρινό σουτ του Στέφαν Πος (26’), στο απίθανο σόλο του Σεράλντο Μπέκερ (52’) και σε πλασέ του Σιλβάν Βίντμερ (79’). Λίγο πάνω από τη μέση της κατάταξης οι δυο ομάδες, δεν περιμένουν, πάντως, κάτι μέσω του πρωταθλήματος.