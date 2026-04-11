Με σούπερ Μαυροπάνο η Γουέστ Χαμ νίκησε την Γουλβς και έστειλε την Τότεναμ στην επικίνδυνη ζώνη

«Γιορτή» είχε η Γουέστ Χαμ με καλεσμένη τη Γουλβς, συντρίβοντας την με 4-0 και τον Μαυροπάνο να πετυχαίνει δύο τέρματα, στέλνοντας την Τότεναμ στην επικίνδυνη ζώνη.

Με τη νίκη αυτή τα «σφυριά» ρίχνουν ακόμη περισσότερο τους «λύκους» που βρίσκονται στην ουρά της βαθμολογίας, ενώ πέρασαν και την Τότεναμ, με τα «σπιρούνια» να βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη και στο -2 από την ομάδα του Εσπίριτο Σάντο.

Το σκορ άνοιξε ο Μαυροπάνος στο 42ο λεπτό. Ο Μπόουεν με μία σέντρα βρήκε το κεφάλι του Έλληνα διεθνή κεντρικού αμυντικού και εκείνος με άψογη εκτέλεση την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0.

Στη συνέχεια σειρά είχε ο Τάτι Καστεγιάνος. Ο Αργεντίνος στο 66ο λεπτό του αγώνα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, μετά από μπαλιά του Πάμπλο και έγραψε το 2-0.

Ο ίδιος χτύπησε ξανά στο 68' με τον Καστεγιάνος να πετυχαίνει το 3-0, βάζοντας γερές βάσεις για ένα ολόχρυσο τρίποντο.

Η χαριστική βολή ήρθε από τον Μαυροπάνο, με τον 28χρονος να πυροβολεί ξανά στο 83' για το τελικό 4-0.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42', 83' Μαυροπάνος - 66', 68'Καστεγιάνος)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)

Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)