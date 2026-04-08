Ο Χάβερτζ... χτύπησε στο φινάλε και η Άρσεναλ πήρε προβάδισμα! (vid)

Ο επιθετικός της Άρσεναλ σκόραρε στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες» κόντρα στην Σπόρτινγκ και με το τελικό 0-1, έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του για τα ημιτελικά του Champions League!