Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ο Χάβερτζ... χτύπησε στο φινάλε και η Άρσεναλ πήρε προβάδισμα! (vid) 08-04-2026 00:02 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Sporting CP Arsenal F.C. ΠΡΟΣΩΠΑ Κάι Χάβερτζ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο επιθετικός της Άρσεναλ σκόραρε στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες» κόντρα στην Σπόρτινγκ και με το τελικό 0-1, έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του για τα ημιτελικά του Champions League! Αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού: Η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι menshouse.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Πανηγυρίζουν στον ΣΚΑΪ… dailymedia.gr Ριζικές αλλαγές στην παιδεία: Το σχέδιο του Τσίπρα για τις Πανελλαδικές που θα συζητηθεί instanews.gr Βρες ποιος είπε την ατάκα: Εάν κάνεις 10/10 στο αθλητικό κουίζ γνώσεων και μνήμης είσαι mastermind menshouse.gr Όλα για όλα: Τα 3 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Ό,τι πιο σοφό θα μπορούσε να κάνει: Η απόφαση του Καρέτσα μπορεί να ευεργετήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο! menshouse.gr Η δολοφονία της Καρολάιν απ’ τον πιλότο έγινε σειρά: Ποιο κανάλι θα την προβάλλει και πότε dailymedia.gr Ο Χάβερτζ... χτύπησε στο φινάλε και η Άρσεναλ πήρε προβάδισμα! (vid) SHARE