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Ο Χάβερτζ... χτύπησε στο φινάλε και η Άρσεναλ πήρε προβάδισμα! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο επιθετικός της Άρσεναλ σκόραρε στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες» κόντρα στην Σπόρτινγκ και με το τελικό 0-1, έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του για τα ημιτελικά του Champions League!

 

Ο Χάβερτζ... χτύπησε στο φινάλε και η Άρσεναλ πήρε προβάδισμα! (vid)