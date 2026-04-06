Η Γιουβέντους δεν κάνει καλή σεζόν αφού κυνηγά την Κόμο στη «μάχη» για το Champions League, όμως έκανε το χρέος της κόντρα στην Τζένοα (2-0) και πλησίασε στον βαθμό από την 4η θέση.

Η ισοπαλία της Κόμο στο Ούντινε (0-0) έδινε την ευκαιρία στους Bianconeri να μειώσουν και τα κατάφεραν χάρη σε δύο γκολ από το πρώτο μέρος και τον Ντι Γκρεγκόριο, ο οποίος επέστρεψε εντυπωσιακά κάτω από τα δοκάρια. Στο -1 από την 4η θέση πλέον η Κυρία και το +3 από την 6η και την Ρόμα.

Στο 4’ ο Μπρέμερ με τη δεύτερη κεφαλιά του άνοιξε το σκορ και στο 17’ ο ΜακΚένι ξεκίνησε και τελείωσε τη φάση έπειτα από συνδυασμό με τον Τσίκο Κονσεϊσάο. Ο Αμερικανός έχασε τρελή ευκαιρία στο φινάλε του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Ντέιβιντ είχε δοκάρι. Στο 75’ ο Μπρέμερ ανέτρεψε τον Άαρον Μάρτιν και είδε κίτρινη, ενώ το VAR είδε ότι η παράβαση έγινε πάνω στη γραμμή. Ο ίδιος παίκτης των Rossoblu πήρε την εκτέλεση του πέναλτι για την Τζένοα, ο όμως ο Ντι Γκρεγκόριο τον νίκησε από τα 11 βήματα και στην επαναφορά για να κρατήσει το 2-0 μέχρι το φινάλε.