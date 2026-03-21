Η Γιουβέντους έχασε πέναλτι στο 87’ και δύο πολυτιμους βαθμούς εντός έδρας κόντρα στην Σασουόλο (1-1).

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι προηγήθηκε νωρίς, έκανε καλό πρώτο μέρος, όμως δέχθηκε γκολ στην πρώτη φάση της Σασουόλο, έχασε πέναλτι στο φινάλε και μετά το 1-1 στο Τορίνο μπορεί να δει την Κόμο να αυξάνει τη διαφορά στους 3 βαθμούς στη μάχη για την 4η θέση. Είναι πλέον 8 οι αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση του Campionato.

Μπήκαν δυνατά οι Bianconeri και πέτυχαν το γρήγορο γκολ που θα τους βοηθούσε. Στο 15’ έπειτα από βολέ του Περίν, ο Κονσεϊσάο κατέβασε, κουβάλησε και έδωσε στον Γιλντίζ ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα άνοιξε το σκορ. Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν την μπάλα στο μισό γήπεδο δεν κατάφεραν να κλειδώσουν το αποτέλεσμα και το πλήρωσαν στην πρώτη φάση των αντιπάλων τους στην επανάληψη.

Στο 51’ μετά από πάσα του Μπεράρντι ο Πιναμόντι πρόλαβε τον Μπρέμερ και ισοφάρισε. Στη συνέχεια η Σασουόλο έπαιξε ultra αμυντικά για να κρατήσει το 1-1, με την Γιούβε να μην βρίσκει χώρο και τον Σπαλέτι να φορτώνει στο τέλος την επίθεση Βλάχοβιτς και Μίλικ. Στο 87’ η Γηραιά Κυρία πήρε πέναλτι για χέρι, όμως ο Λοκατέλι εκτέλεσε πολύ άσχημα και ο MVP, Μούριτς, κράτησε τον βαθμό.