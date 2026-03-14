Δίχως τους τέσσερις τιμωρημένους κόντρα στην ΑΕΚ ο Ατρόμητος

Οι Μανσούρ, Μουντές, Μίχορλ και Τσιγγάρας που συμπλήρωσαν κάρτες είναι οι μοναδικοί που δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ντούσαν Κέρκεζ ενόψει ΑΕΚ στο Περιστέρι (15/3, 19:30).

Για την προτελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Ατρόμητος υποδέχεται την ΑΕΚ και θέλει τη νίκη, ώστε να διατηρηθεί σε... τροχιά Play Off για τις θέσεις 5-8.

Οι Περιστεριώτες επέλεξαν να εκτίσουν οι σημαντικοί και εν δυνάμει βασικοί, Μανσούρ, Μουντές, Μίχορλ και Τσιγγάρας, καθώς την τελευταία «στροφή» θα αναμετρηθούν στο «Λ. Κατσώνης» της Βοιωτίας με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ατρόμητου που δεν έχει κάποιον τραυματία στη σχετική λίστα: Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Κίνι, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.