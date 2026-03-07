Οι Βεστφαλοί έβαλαν φρένο στις απογοητεύσεις με το διπλό (1-2) στην έδρα της Κολωνίας.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω και να διορθώσει τα αποτελέσματα που την έφεραν εκτός Champions League (από την Αταλάντα) και εκτός τίτλου (ήττα στο ντέρμπι από την Μπάγερν). Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κοιτάει μπροστά και να εξασφαλίσει τουλάχιστον την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.

Το 1-2 στην έδρα της Κολωνίας είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση για την ομάδα του Νίκο Κόβατς. Το γρήγορο γκολ του Γκιρασί (16') έδωσε το προβάδισμα στην Ντόρτμουντ, που έγινε το απόλυτο αφεντικό μετά την αποβολή του Σίμπσον (45').

Από μία ωραία συνεργασία με τον Μπραντ, ο Μπαίερ έκανε το 0-2 (60'), ενώ το μόνο που κατάφεραν τα πουλάρια ήταν να μειώσουν λίγο πριν το τέλος (88') με γκολ του Καμίνσκι.