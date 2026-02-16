Ο Μάλεν έλυσε το πρόβλημα της Ρόμα: Έχει 5 γκολ στις πρώτες πέντε συμμετοχές του

Ο Ντόνιελ Μάλεν έχει αφήσει άμεσα το αποτύπωμά του στην Ρόμα, με τον Ολλανδό επιθετικό να εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για τους Ρωμαίους.

Ο Μάλεν μετακινήθηκε από την Άστον Βίλα στην Ρόμα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με την προσαρμογή του Ολλανδού επιθετικού στο ιταλικό ποδόσφαιρο να είναι άμεση.

Ο 27χρονος επιθετικός έχει σκοράρει πέντε γκολ σε πέντε εμφανίσεις με την φανέλα των Ρωμαίων, σημειώνοντας από δύο γκολ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Ρόμα με Κάλιαρι και Νάπολι.

Οι Ρωμαίοι απέκτησαν τον Ολλανδό επιθετικό με την μορφή του δανεισμού, με την συμφωνία με την Άστον Βίλα να προβλέπει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.