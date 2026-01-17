Ελλάς Σύρου: Κανονικά στην Ερμούπολη ο αγώνας με την Καλαμάτα

Στο γήπεδο της Ερμούπολης θα διεξαχθεί το Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα, αφού η έδρα της νησιωτικής ομάδας πήρε κανονικά άδεια.

Ο Παναργειακός ήταν η ομάδα που στα μέσα Δεκεμβρίου είχε θέσει ζήτημα για την έδρα της Ελλάς Σύρου, με την Super League 2 να εξετάζει στην συνέχεια αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ερμούπολης.

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα θέμα όσον αφορά το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, που δημιούργησε τον κίνδυνο η ομάδα της Σύρου να αγωνίζεται από εδώ και πέρα κεκλεισμένων των θυρών ή να «μετακομίσει» σε άλλο γήπεδο εκτός του νησιού.

Από την διοίκηση της ομάδας ωστόσο επικρατούσε από την πρώτη στιγμή αισιοδοξία και ηρεμία, με τις εξελίξεις να την δικαιώνουν. Συγκεκριμένα, το γήπεδο της Ελλάς Σύρου πήρε κανονικά άδεια και έτσι το ματς με την Καλαμάτα την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί στην Ερμούπολη, παρουσία φιλάθλων.