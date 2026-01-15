Στη Ρώμη για να υπογράψει στην Ρόμα ο Ντόνιελ Μάλεν (vid)

Ο Ντόνιελ Μάλεν αργά το βράδυ της Τετάρτης (14/1), ταξίδεψε στην Ρώμη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Ρόμα.
Οι Ρωμαίοι ήρθαν σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον δανεισμό του Ολλανδού επιθετικού, με το deal να προβλέπει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι ύψους 25 εκατ. ευρώ.
🚨✈️ Donyell Malen has just landed in Roma to sign in as new AS Roma player from Aston Villa.@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/Q8sj5PT1uc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026