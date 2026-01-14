Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Το γκολ που έστειλε τον ΟΦΗ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (vid) 14-01-2026 19:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 80' ο ΟΦΗ βγήκε στην αντεπίθεση, τέσσερις παίκτες των Κρητικών με τρεις της ΑΕΚ, η μπάλα έφτασε στον Σαλσέδο μέσα στην περιοχή και δεξιά και αυτός πλάσαρε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 0-1. Το γκολ του ΟΦΗ Ποιος αριθμός κρύβει αυτό το μαθηματικό τρικ: Η ερώτηση-σκάλωμα του «Εκατομμυριούχου» που έκαψε χιλιάδες εγκεφάλους menshouse.gr Μετά τους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη: Πάει για δεύτερη ακόμα πιο ηχηρή μεταγραφή ο ΣΚΑΪ dailymedia.gr «Αλλιώς θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη»: Το ποσοστό που προβλέπει ο γκουρού των δημοσκοπήσεων ότι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές instanews.gr Δολοφονία διασώστριας: Το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές ρίχνει φως στο μυστήριο της Σύρου instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Θα κάνεις πάνω από 8/10 στο δύσκολο κουίζ γνώσεων και μνήμης που το 50% δεν περνάει τη βάση; menshouse.gr Ζεστό, με μελωμένο φύλλο και βελούδινη, αφράτη κρέμα: Το καλύτερο γαλακτομπούρεκο σε γεύση, υφή και άρωμα menshouse.gr H «Νταντά» επιστρέφει στο MEGA ως… άντρας! Ο αγαπημένος ηθοποιός που θα την υποδυθεί στην πιο αμφιλεγόμενη κωμωδία της νέας σεζόν dailymedia.gr Η πιο ψαγμένη μεταγραφή των τελευταίων ετών: Βρήκε χρυσάφι ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Το γκολ που έστειλε τον ΟΦΗ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (vid) SHARE