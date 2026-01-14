Το γκολ που έστειλε τον ΟΦΗ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (vid)

Στο 80' ο ΟΦΗ βγήκε στην αντεπίθεση, τέσσερις παίκτες των Κρητικών με τρεις της ΑΕΚ, η μπάλα έφτασε στον Σαλσέδο μέσα στην περιοχή και δεξιά και αυτός πλάσαρε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 0-1.

Το γκολ του ΟΦΗ