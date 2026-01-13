Ολυμπιακος: Με Ποντένσε κόντρα στον ΠΑΟΚ

Με όλα του τα όπλα θα υποδεχτεί αύριο (18:30) ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στον νοκ άουτ προημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό, αλλά δύσκολα θα του δώσει φανέλα βασικού.
Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ροντινέι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από γρίπη τις προηγούμενες μέρες, ενώ σε αυτή βρίσκεται και ο Βέζο, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.
#OLYPAOK: The Squad 📋 pic.twitter.com/N6uXQJIkgc— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 13, 2026