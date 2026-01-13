Ολυμπιακος: Με Ποντένσε κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον αυριανό νοκ άουτ προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ τον Ντανιέλ Ποντένσε και τον Ροντινέι.

Με όλα του τα όπλα θα υποδεχτεί αύριο (18:30) ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στον νοκ άουτ προημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό, αλλά δύσκολα θα του δώσει φανέλα βασικού.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ροντινέι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από γρίπη τις προηγούμενες μέρες, ενώ σε αυτή βρίσκεται και ο Βέζο, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.