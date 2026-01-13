Η Ρόμα ήρθε σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον δανεισμό του Μάλεν

Οι Ρωμαίοι θα ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή με την απόκτηση του 26χρονου Ολλανδού στράικερ.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Italia», η Ρόμα ήρθε σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον δανεισμό του Ντόνιελ Μάλεν μέχρι το τέλος της σεζόν, με το deal να προβλέπει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, η Ρόμα για να αποκτήσει πλήρως τα δικαιώματα του Ολλανδού επιθετικού το καλοκαίρι του 2026, θα πρέπει να καταβάλουν στην Άστον Βίλα το ποσό των 28,5 εκατ. ευρώ.

Ο 26χρονος επιθετικός στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, κατέγραψε 29 συμμετοχές με την φανέλα της Άστον Βίλα έχοντας στο ενεργητικό του εφτά γκολ και δύο ασίστ.