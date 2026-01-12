Με δυο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, η Τζένοα επικράτησε με 3-0 της Κάλιαρι στο «Luigi Ferraris» και πλέον, ισοβαθμούν στην 15η θέση, στο προτελευταίο ματς της 20ής αγωνιστικής στη Serie A.

Στη Γένοβα και μόλις στο 7', ο Κολόμπο άνοιξε το σκορ έπειτα από πάσα του Μαλινόφσκι, με την ομάδα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι να μπαίνει από νωρίς σε θέση «οδηγού» σε ένα κλειστό ματς. Όσο περνούσε η ώρα, οι κλασσικές ευκαιρίες ήταν ελάχιστες και φαινόταν ότι το 1-0 δεν θα άλλαζε εύκολα. Όμως, ο Φρέντρουπ είχε αντίθετη άποψη στο 75' και πέτυχε το 2-0 με ένα «ξερό» σουτ στη γωνία του Καπρίλε. Τρία λεπτά μετά (78'), ο Όστιγκαρντ με κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-0 έπειτα από το φάουλ του Μάρτιν, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου σε έναν σημαντικό αγώνα με «φόντο» την παραμονή. Αυτή την στιγμή «συγκατοικούν» στην 15η θέση με 19 βαθμούς και βρίσκονται στο +5 από τη «ζώνη» και τη 18η Φιορεντίνα.

Δείτε εδώ τα highlights του Τζένοα - Κάλιαρι 3-0: