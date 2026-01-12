Νέα «χτυπήματα» από Καραπαπά και Δέδε με σκιάχτρα και φούστες (pics)

Η κόντρα Καραπαπά-Δέδε συνεχίζεται για τη διαιτησία, με νέα… χτυπήματα για σκιάχτρα και φούστες.

Με αφορμή τη διαιτησία στο Άρης-ΑΕΚ και τα σχόλια του Ολυμπιακού, ξέσπασε μια κόντρα κι ένας «χαρτοπόλεμος» ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ Αλέξη Δέδε και τον αντιπρόεδρο των «ερυθρολεύκων» Κωνσταντίνο Καραπαπά.

Στο σχόλιο του Καραπαπά «γελάει όλος ο πλανήτης», ο Δέδες απάντησε με σκιάχτρα και ζόμπι και πως «όταν μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, γελάει όλος ο γαλαξίας».

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έκανε μια προσωπική επίθεση στον ομόλογό του της ΑΕΚ, γράφοντας σε νέα ανάρτηση στο Instagram: «Μου έστειλαν ότι μου απάντησε ένας Ντεντές, ότι δεν του άρεσε το σκιάχτρο μου και μάλλον ήθελε δικό του με τα σωστά χρώματα. Πάσο! Έχει δίκιο ο Ντεντές. Φαντάζομαι τον καημένο τον Ντεντέ την ώρα που τον πήραν να γράψει νυχτιάτικα στα social media… Ντεντέ αγόρι μου, άστο καλύτερα...».

Ο Αλέξης Δέδες απάντησε εκ νέου, κάνοντας λόγο για… κατάντια. Συγκεκριμένα ανέβασε μια φωτογραφία με μια… φούστα και σημείωσε: «Το επίπεδο και η ιδιοσυγκρασία της νέας ανάρτησης σου (η οποία και καταφανώς εκφεύγει απάντησης στη δικιά μου ανάρτηση - άλλωστε τι να πεις αφού δεν έχεις να πεις κάτι, ειδικά στο επίπεδο που κινείσαι) παραπέμπει και αντιστοιχεί με τις φούστες που πετάς στο θεσμό του Ελληνικού ποδοσφαίρου και δη σε πρόσωπο προέδρου της ΕΠΟ. Κατάντια!

Υ.Γ. Πράγματι επειδή αναφέρθηκες σε χρώματα, το Κιτρινόμαυρο δείχνει να σε αγχώνει πολύ τελευταία...».