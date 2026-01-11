Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ Αλέξης Δέδες δίνει τη δική του απάντηση στο σχόλιο του Κώστα Καραπαπά με αφορμή τη διαιτησία στο Άρης-ΑΕΚ.

Νωρίτερα, ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, με αφορμή το ακυρωθέν γκολ του Αρη για επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα πάνω στον Ζοάο Μάριο, σχολίασε πως «γελάει όλος ο πλανήτης», με τον κ. Δέδε να απαντά πως ο Κώστας Καραπαπάς αναπολεί εποχές με σκιάχτρα - ζόμπι, προσθέτοντας πως το να μιλάνε οι Πειραιώτες για τη διαιτησία προκαλεί γέλιο!

Αναλυτικά η ανάρτηση του αντιπροεδρου της ΠΑΕ ΑΕΚ Αλέξη Δέδε: «Λυπούμαστε που ο κ. Καραπαπάς συνδέει την Αρετή του Εύ Αγωνίζεσθαι με σκιάχτρα - ζόμπι από κάποιες εποχές που αναπολεί προφανώς με νοσταλγία ο ίδιος. Το μόνο σίγουρο είναι πως το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, προκαλεί γέλιο, όχι μόνο σ όλο τον πλανήτη, αλλά σ όλο τον γαλαξία».