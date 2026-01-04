Ασύλληπτο φινάλε στο Φούλαμ - Λίβερπουλ, με τον Χάκπο να «λυτρώνει» τους «κόκκινους» στο 90+4' (1-2), αλλά τρία λεπτά αργότερα ο Ριντ «κεραυνοβόλησε» τον Άλισον, ένα καταπληκτικό γκολ στο «παράθυρο», για το τελικό 2-2 στο «Craven Cottage»!

«Στοπ» στη Λίβερπουλ (4η θέση, 34 βαθμοί) και από τη Φούλαμ (11η θέση, 28 βαθμοί), η οποία την κράτησε στην ισοπαλία για δεύτερο σερί παιχνίδι, καθώς ο Ριντ διαμόρφωσε με τρομερό σουτ το τελικό 2-2 στο 90+7' στο Δυτικό Λονδίνο! Τρία λεπτά νωρίτερα, ο Χάκπο βρέθηκε στην κατάλληλη θέση ύστερα από τη σέντρα του Φρίμπονγκ και τον κακό υπολογισμό του Άντερσεν, όμως το 1-2 δεν έμελλε να «λυτρώσει» τους «κόκκινους».

Το 1-0 σημειώθηκε στο 17', όμως μέτρησε στο... 19', καθώς ο Γουίλσον καλυπτόταν από τον ώμο του Βαν Ντάικ έπειτα από συνδυαστικό παιχνίδι με τον Χιμένες και μόνο το VAR μπορούσε να ακυρώσει το οφσάιντ που ήταν η αρχική απόφαση. Ίδιο σκηνικό και στο 1-1 στο 57', όταν ο Μπράντλεϊ «τσίμπησε» την μπάλα για τον Βιρτς που πλάσαρε εύστοχα ξανά, όμως χρειάστηκε εκ νέου το VAR και τρίλεπτη αναμονή για να κατοχυρωθεί το γκολ, καθώς ο Ντιόπ διατήρησε εντός του Γερμανό επιθετικό με την... μύτη του παπουτσιού του!

Δείτε τα highlights του Φούλαμ - Λίβερπουλ 2-2: