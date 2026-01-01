«Ο Παναθηναϊκός ζήτησε δανεικό τον Κόστιτς από την Γιουβέντους»!

Νέο μεταγραφικό σενάριο για τους Πράσινους, που τους θέλει να ψάχνουν το "μπαμ" με τον Σέρβο αριστερό χαφ της Γιουβέντους.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται -μεταξύ άλλων- για την ενίσχυσή του στο αριστερό άκρο της επίθεσης και το όνομα που έρχεται στο προσκήνιο από το εξωτερικό είναι του σπουδαίου Φίλιπ Κόστιτς!

Όπως αναφέρει η σελίδα "Transferfeed" που ασχολείται με το μεταγραφικό παζάρι σε όλη την Ευρώπη, οι Πράσινοι έχουν ζητήσει επισήμως από την Γιουβέντους τον δανεισμό του Σέρβου αριστερού χαφ, ο οποίος έχει περιορισμένο ρόλο τη φετινή σεζόν, με συνολικά 12 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, οι περισσότερες ως αλλαγή.

Ο 33χρονος διεθνής άσος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, κάτι που σημαίνει πως η ιταλική ομάδα θα συζητούσε -λογικά- μόνο ενδεχόμενη πώλησή του, εκτός κι αν ενώ ανανέωνε νωρίτερα το συμβόλαιό του.

Ο Κόστιτς κουβαλάει ένα σπουδαίο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Φενέρμπαχτσε, Αμβούργο, Άιντραχτ Φρανκφούρτηυς, Στουτγκάρδη και Γκρόνινγκεν, με την "Γηραιά Κυρία" να δίνει προ τριετίας σχεδόν 15 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Βασικό στέλεχος της εθνικής Σερβίας εδώ και μία δεκαετία, με 70 συμμετοχές (3 γκολ) στο ενεργητικό του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον 33χρονο Φίλιπ Κόστιτς. Ο ελληνικός σύλλογος έχει έρθει σε επίσημη επαφή με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Σέρβου ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Ο Κόστιτς θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία όσο και στο τελείωμα. Εντάχθηκε στη Γιουβέντους το 2022 από τη Φρανκφούρτη έναντι 14,7 εκατομμυρίων ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν, έχει πραγματοποιήσει 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 2 γκολ και δίδοντας 1 ασίστ.

Ο διεθνής Σέρβος έχει 70 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, και το συμβόλαιό του με την ομάδα του Τορίνο ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Έχει επίσης συνδεθεί με την Μπενφίκα. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2025, η τιμή αγοράς της Γιουβέντους φέρεται να κυμαινόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ».