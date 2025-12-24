Ο Φώτης τα είπε όλα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη συνέντευξη του Φώτη Ιωαννίδη στον Ντέμη Νικολαϊδη, αλλά και την ανάγκη πρώτα από όλα να γίνει ομάδα ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του περνάνε δύσκολες γιορτές, αφού η ομάδα είναι εκτός πρωταθλήματος από Δεκέμβριο μήνα, κάτι που έχει να γίνει τόσο νωρίς εδώ και χρόνια και το κυριότερο στο γήπεδο δεν πείθει.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξέρει, όσο λίγοι την ομάδα από μέσα και έδωσε μία πολύ ωραία συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαϊδη, που είπε κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να τα ακούσουμε όλοι.

Ο Ιωαννίδης ήρθε σαν ένας παίκτης ανερχόμενος στον Παναθηναϊκό και εξελίχθηκε, πήρε μεταγραφή στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που πάει από το καλό στο καλύτερο και χθες ήταν ο κορυφαίος παίκτης της με γκολ και ασίστ κόντρα στην Γκιμαράες.

Ο Φώτης είπε, ότι τον Παναθηναϊκό τον αγάπησε και ο λόγος, που δεν έφυγε το πρώτο καλοκαίρι, που έσκαγαν η μία πρόταση μετά την άλλη ήταν η επιθυμία του Αλαφούζου (τον ευχαρίστησε και για την στήριξή του από την πρώτη ημέρα που ήρθε στην ομάδα, αλλά τόνισε, ότι στηρίζει όλους τους παίκτες χωρίς να θέλει να το λέει), να μείνει στην ομάδα και να πάρει μαζί της το επόμενο πρωτάθλημα. Ο τίτλος δεν ήρθε και το καλοκαίρι, που μας πέρασε ο Ιωαννίδης έφυγε, χωρίς να είναι τόσο σίγουρος όπως είπε για αυτή την μετακίνηση, διότι κάπου το άγνωστο μέσα του τον έκανε διστακτικό. Το δέσιμό του με την ομάδα τον έκανε διστακτικό για το επόμενο βήμα, άρα αυτά που διαβάζαμε και ακούγαμε, ότι ο «Φώτης πιέζει για να φύγει» ήταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Οσον αφορά τον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης είπε στον Ντέμη, ότι δεν μπορεί η ομάδα να βρει τον δρόμο της, όταν αλλάζει κάθε δύο μήνες προπονητή. «Δεν θα βγει πουθενά. Πρέπει να βρουν έναν άνθρωπο σοβαρό και καλό προπονητή» είπε συγκεκριμένα.

Ο Φώτης τόνισε και το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί κανείς προπονητής μέσα σε δύο μήνες να κάνει μία ομάδα να παίζει μπαλάρα. Είπε, ότι το πιο σημαντικό για αυτόν είναι ο προπονητής να είναι καλός στην διαχείρηση στα αποδυτήρια να εμπνέει τους παίκτες, να βοηθάει στην ψυχολογία τους και ότι αν αυτό δεν το έχει, όσο καλός τακτικά και να είναι, οι παίκτες δεν θα μπορούν να το εφαρμόσουν το πλάνο του στο γήπεδο και θα μεταφέρει εκνευρισμό στους ποδοσφαιριστές. Κάτι που είπε ο Φώτης, ότι συνέβη τα τελευταία χρόνια, χωρίς να αναφέρει ονόματα προπονητών, αλλά φυσικά ξέρουμε, ότι ο Αλόνσο και ο Βιτόρια ήταν στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.

Για τον Μπενίτεθ μετέφερε αυτά, που του λένε οι πρώην συμπαίκτες του, ότι «είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, γνωρίζει την κατάσταση, καταλαβαίνει γρήγορα το περιβάλλον. Είναι μεγάλος προπονητής, έχω την εντύπωση ότι θα βοηθήσει». Και συμπλήρωσε για τον Παναθηναϊκό, ότι «νιώθω, ότι θέλει πολλά πράγματα, για να φτιάξει ο οργανισμός».

Πολύ σημαντικά είναι αυτά, που είπε ο Φώτης για την πίεση, που νιώθουν όσοι παίζουν στον Παναθηναϊκό. Την χαρακτήρισε φυσιολογική, αφού η ομάδα έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, στάθηκε, όμως, στην αντιμετώπιση, που έχουν όλοι οι Ελληνες παίκτες στις ομάδες τους. Με λίγα λόγια τόνισε, ότι δεν έχουν την καθολική στήριξη από όλους και κυρίως στα σόσιαλ δέχονται επιθέσεις . Είπε χαρακτηριστικά ο Φώτης, ότι παίρνει η μπάλα και την προσωπική ζωή των παικτών και το ίδιο συνέβη και στον ίδιο και θα πρέπει όλοι να τον κάνουν τον παίκτη να νιώσει καλά, να αναδεικνύουν τα πέντε καλά στοιχεία που έχει στο παιχνίδι του και όχι τα δύο άσχημα.

Αξίζει κανείς να κάτσει να δει την συνέντευξη του Φώτη στον Ντέμη και θα καταλάβει καλά και το πως νιώθουν οι ποδοσφαιριστές, που ποτέ δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά σε μία ομάδα, που δεν είναι ομάδα. Αυτό που συμβαίνει τώρα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο οι λάθος αποφάσεις των δύο τελευταίων ετών έχουν το σημερινό αποτέλεσμα. Και πλέον έχουν έρθει άνθρωποι, που ξέρουν και από Παναθηναϊκό, όπως ο Κοτσόλης και είναι καλοί στην δουλειά τους, αλλά και έχουν διαχειριστεί παίκτες σε μεγάλα κλαμπ, όπως ο Μπενίτεθ με στόχο επιτέλους τους επόμενους μήνες να δούμε ομάδα στο γήπεδο και όχι αυτό, που βλέπουμε μέχρι σήμερα.

Όχι με κανιβαλισμοιύς του στιλ «να φύγουν οι 25 άχρηστοι να έρθουν άλλοι 25», αλλά με λογική και όχι πανικό. Με απόκτηση 5-6 παικτών, που θα αλλάξουν το επίπεδο της ομάδας, θα φέρουν νέα νοοτροπία και με την βοήθεια του Μπενίτεθ θα κάνουν καλύτερους και τους άλλους παίκτες. Ευτυχώς αυτοί, που αποφασίζουν σήμερα στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πατήσει το κουμπί του πανικού, αλλά με σύνεση και ψυχραιμία θα προσπαθήσουν στις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους να διαμορφώσουν το ρόστερ στα θέλω του προπονητή.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει άχρηστους και άμπαλους παίκτες, αλλά αρκετούς υπερτιμημένους και σίγουρα έχει κενά στο ρόστερ τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και το κυριότερο. Πρέπει να γίνει ΟΜΑΔΑ, για να μπορούν μέσα από το σύνολο οι παίκτες να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει…

*Υπήρχαν κάποιες φωνές πέρυσι, που έλεγαν «που πάμε με τον Ιωαννίδη», φέτος λένε «που πάμε με τον Μπακασέτα και τον Σιώπη», πιο παλιά έλεγαν «που πάμε με τους Γκουμομπασινάδες». Είναι διαχρονικό σε αυτή την χώρα, αντί να αγκαλιάζουμε τους Ελληνες παίκτες, που νιώθουν, γνωρίζουν, στενοχωριούνται, χαίρονται, να τους βγάζουμε στην σέντρα. Δεν λέω να μην τους κάνουμε κριτική. Αυτό επιβάλλεται. Είναι άλλο να πεις, ότι ο Ιωαννίδης ήταν πολύ κακός σήμερα και άλλο να πεις, ότι τον Ιωαννίδη τον έχουν κάνει παίκτη τα ΜΜΕ και είναι άμπαλος. Οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο, αλλά η ζημιά πιο πριν έχει γίνει. Και μετά αυτοί οι κάποιοι λένε κιόλας να γίνει ελληνοποίηση της ομάδας….

*Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό.