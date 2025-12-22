Παραίτηση Καβακά και τέλος από την Αναγέννηση ούσα στο -1 από την κορυφή!

Ακόμα μια αλλόκοτη απόφαση στον... μαγικό κόσμο της Super League 2, με τον 53χρονο τεχνικό να παραιτείται μετά τη νίκη 0-1 στην Τρίπολη και την Καρδιτσιώτικη διοίκηση να το αποδέχεται, παρ' ότι βρίσκονται στο -1 από τον Ηρακλή-Φούρνοι Βενέτη! Σε πρώτο πλάνο ο Δημήτρης Σπανός, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Καρδίτσας για το «διαζύγιο» με τον Τίμο Καβακά:

«Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση του προπονητή Τίμου Καβακά.

Το γεγονός ότι η συνεργασία ολοκληρώθηκε δεν μηδενίζει τα όσα σημαντικά προσέφερε ο κόουτς στην ομάδα μας τον 1,5 χρόνο στον οποίο βρέθηκε στον πάγκο.

Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε το σύλλογο στην επιστροφή στη Super League 2 και φέτος έβαλε τις βάσεις για να κάνει η Αναγέννηση Καρδίτσας πρωταθλητισμό.

Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».