Τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ στην ΑΕΚ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναγνώρισε την επιτυχία της Ένωσης που προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League μετά το 3-2 επί της Κραϊόβα, με σημαντικές προεκτάσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η συγχαρητήρια ανακοίνωση της ΕΠΟ στην ΑΕΚ:

«Η ΕΠΟ συγχαίρει θερμά την AEK για την αποψινή νίκη και την μέχρι σήμερα πορεία της στο UEFA Conference League, η οποία την οδήγησε σε πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η επιτυχία της ΑΕΚ δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά λειτουργεί προς το συνολικό όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των ομάδων μας και αναδεικνύοντας τη δυνατότητά τους να διακριθούν στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η Ομοσπονδία εύχεται στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία στη συνέχεια του UEFA Conference League».