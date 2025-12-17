Κριτική Παναθηναϊκού: Έδειξε πράγματα ο Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-2 την Καβάλα και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Πρώτο γκολ για Ταμπόρδα, που ξεκίνησε μάλιστα βασικός.

Κωνσταντίνος Κότσαρης: Δεν μπόρεσε να κάνει την απόκρουση στο πέναλτι του Σιφναίου, ενώ από εκεί και πέρα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Πέτυχε ένα όμορφο γκολ με το δεξί, όμως είναι αυτός που υπέπεσε στο πέναλτι (έστω και αυστηρό) για το 1-1 των γηπεδούχων.

Έλτον Φικάι: Είχε κάποια προβλήματα αμυντικά, όμως σε γενικές γραμμές ανταπεξήλθε στις απαιτήσεις του αγώνα και είχε συμμετοχή και στο build-up.

Ίνγκι Ίνγκασον: Δεν είχε την απαιτούμενη σταθερότητα στην απόδοσή του, χωρίς να υποπέσει πάντως σε κάποιο μεγάλο λάθος ή να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα.

Γιάννης Κώτσιρας: Αμυντικά δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ επιθετικά πήγε να πετύχει ένα υπέροχο γκολ, με το δοκάρι να σταματάει το βολέ του εκτός περιοχής.

Τόνι Βιλένα: Πρώτη του φετινή εμφάνιση, με τον Ολλανδό να πλησιάζει στο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ αλλά από εκεί και πέρα να μην προσφέρει κάτι ιδιαίτερο στην ομάδα του.

Αντριάνο Μπρέγκου: Πήρε φανέλα βασικού αλλά δεν κατάφερε να διακριθεί και στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε για να μπει ο Τζούρισιτς και να γίνει πιο επιθετική η ομάδα του.

Γιώργος Νίκας: Πήρε φανέλα βασικού από τον Μπενίτεθ, είχε ενέργεια και προσπάθησε να σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο, με το δοκάρι να σταματάει την κεφαλιά του..

Ντάνιελ Μαντσίνι: Άλλη μια... άχρωμη εμφάνιση για τον Αργεντινό, που ήταν βασικός αλλά ουσιαστικά δεν απείλησε ποτέ την άμυνα της Καβάλας.

Βισέντε Ταμπόρδα: Πήρε φανέλα βασικού και κατάφερε να πετύχει ένα όμορφο γκολ, δίνοντας έτσι τη νίκη στο «Τριφύλλι». Ήταν γενικά κινητικός, όντας ένας εκ των πιο δραστήριων παικτών της ομάδας του.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Τραυματίστηκε στο πρώτο 5λεπτο όταν σε προσπάθεια για κεφαλιά βρήκε την μπάλα περισσότερο με το αυτί, με αποτέλεσμα να ζαλίζεται και να αντικατασταθεί. Δεν μπορεί να κριθεί.

Μίλος Πάντοβιτς: Πρόλαβε να παίξει λιγότερα από 20 λεπτά, αφού τραυματίστηκε και αυτός και έγινε αναγκαστική αλλαγή!

Γιάννης Μπόκος: Μπήκε στο ματς μετά τον τραυματισμό του Πάντοβιτς, όμως δεν φάνηκε ιδιαίτερα και δεν προσέφερε πολλά στην ομάδα του.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Συνέβαλε στην αγωνιστική βελτίωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος, συμμετείχε και στο γκολ του Ταμπόρδα και γενικά έδωσε ενέργεια στους «πράσινους».

Πέδρο Τσιριβέγια: Έπαιξε για ένα δεκάλεπτο και δεν μπορεί να κριθεί.