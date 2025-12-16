Ολυμπιακός: Λιγότερα από 5.000 διαθέσιμα εισιτήρια ενόψει Ηρακλή

Με γοργούς ρυθμούς εξαντλούνται τα «μαγικά χαρτάκια» για την εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναμένεται για ακόμη μία φορά κατάμεστο. Τα εισιτήρια φεύγουν με γοργούς ρυθμούς και από τα 10.000 κομμάτια ήδη έχουν κάνει... φτερά περισσότερα από τα μισά «μαγικά χαρτάκια». Μαζί με τα διαρκείας το φαληρικό γήπεδο αναμένεται ασφυκτικά γεμάτο για το παιχνίδι κόντρα στους Θεσσαλονικείς (17/12, 18:00).