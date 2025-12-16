Τα «δεκάρια» του πρώτου γύρου (πίνακας)

Οι καλύτερες εμφανίσεις στη Super League τις 14 πρώτες αγωνιστικές

Να βαθμολογήσεις μια ποδοσφαιρική εμφάνιση δεν είναι εύκολο πράγμα. Ούτε απολύτως «αντικειμενικό». Οι αριθμοί βοηθούν να βγάλεις συμπεράσματα στο ποδόσφαιρο, αλλά έτσι όπως είναι ψυχροί μπορεί να μην αποτυπώνουν απολύτως την απόδοση. Μπορεί κάποιος να κάνει 100 πετυχημένες πάσες σ’ ένα ματς, αλλά προς τα πίσω, κι ένας άλλος 100 αποτυχημένες, αλλά την κρίσιμη στιγμή να «βγάλει» μια ασίστ που θα δώσει το νικητήριο γκολ, για να επικαλεστούμε ένα τραβηγμένο παράδειγμα.

Παρ’ όλα αυτά, οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους. Και η βαθμολογία του Sofascore, που προσπαθεί να συγκεντρώσει όλα τα αριθμητικά «αντικειμενικά» στοιχεία (από τρέξιμο και κάλυψη απόστασης μέχρι ακρίβεια πάσας, πετυχημένες σέντρες και κοψίματα εκτός από τα κλασικά γκολ, ασίστ κτλ.) έχει κι αυτή τη σημασία της. Γι’ αυτό παρουσιάζουμε σ’ έναν συγκεντρωτικό πίνακα τους παίκτες που έχουν πετύχει την καλύτερη βαθμολογία στους μέχρι τώρα αγώνες της Super League, η οποία έχει διανύσει τις 14 από τις 26 αγωνιστικές της κανονικής της περιόδου.

Μόλις 41 παίκτες έχουν βαθμολογηθεί με πάνω από 8,5 σ’ αυτή την ιδιαίτερη βαθμολογία, και μόνο επτά έχουν πετύχει τέτοια βαθμολογία δύο φορές κι όχι μία. Σημάδι του πόσο δύσκολο είναι ακόμα και στο πρωτάθλημά μας να πετύχει κάποιος τέτοια βαθμολογία.

Ο μοναδικός που έχει καταφέρει να πετύχει το απόλυτο 10, το άριστα στη βαθμολογία, είναι ο Τάισον του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Άρη πριν δύο εβδομάδες. Καθόλου συμπτωματικά, ο φοβερός Βραζιλιάνος έχει πετύχει και την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στο φετινό πρωτάθλημα, με το 9,8 που «σκόραρε» απέναντι στην Κηφισιά την 11η αγωνιστική (στο ματς εκείνο πέτυχε δύο γκολ).΄

Ο Έλληνας παίκτης με την καλύτερη βαθμολογία παραμένει ο Ανδρέας Τετέη με το 9,7 που «έβγαλε» την 3η αγωνιστική, στη νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού, στην οποία είχε και γκολ και ασίστ, αλλά και μια συνολικά έξοχη απόδοση. Ο Στέφαν Γιόβιτς της ΑΕΚ είναι ο μοναδικός μέχρι τώρα που έχει βαθμολογηθεί με πάνω από 9,0 στα παιχνίδια της ομάδας του σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές (12η και 13η). Από δύο τέτοια «παράσημα» έχουν επίσης Πινέδα, Τσάβες, Μάνταλος, Ταρέμι και Παπαδόπουλος.