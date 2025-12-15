Φίλκρουγκ ο... εκλεκτός της Μίλαν

Ο Νίκλας Φίλκρουγκ και όχι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς θα είναι ο νέος σέντερ φορ της Μίλαν. Οι «ροσσονέρι» θα δώσουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Γερμανό φορ για να καλύψουν τον μισθό του ως το καλοκαίρι και το «deal» θα κλειδώσει με δανεισμό συν την οψιόν αγοράς.
Όπως είχαμε γράψει τον Νοέμβριο, ο 32χρονος φορ βρίσκεται, επίσης, στα «ραντάρ» συλλόγων της Bundesliga, όμως η Μίλαν φαίνεται να είναι ξεκάθαρο φαβορί λόγω της θέλησής του να συνεχίσει στο «San Siro». Απομένει το «διαζύγιο» με τον Σαντιάγκο Χιμένες.
🚨🇩🇪 AC Milan and Niclas Füllkrug have already reached a verbal agreement — German player gives green light to move to Italian club.— Lasha Kokiashvili (@LashKokiashvili) December 15, 2025
A loan deal with an option to buy is currently being discussed. New contact between AC Milan and West Ham will take place in the coming days.… pic.twitter.com/YNqN96MPs7