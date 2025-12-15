Φίλκρουγκ ο... εκλεκτός της Μίλαν

Οι «ροσσονέρι» κατέληξαν στον Γερμανό φορ της Γουέστ Χαμ, όμως απομένει ένα εμπόδιο για να τελειώσει η μεταγραφή.

Ο Νίκλας Φίλκρουγκ και όχι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς θα είναι ο νέος σέντερ φορ της Μίλαν. Οι «ροσσονέρι» θα δώσουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Γερμανό φορ για να καλύψουν τον μισθό του ως το καλοκαίρι και το «deal» θα κλειδώσει με δανεισμό συν την οψιόν αγοράς.

Όπως είχαμε γράψει τον Νοέμβριο, ο 32χρονος φορ βρίσκεται, επίσης, στα «ραντάρ» συλλόγων της Bundesliga, όμως η Μίλαν φαίνεται να είναι ξεκάθαρο φαβορί λόγω της θέλησής του να συνεχίσει στο «San Siro». Απομένει το «διαζύγιο» με τον Σαντιάγκο Χιμένες.