Έτοιμος να αποχωρήσει από τη Γουέστ Χαμ ο Φίλκρουγκ

Ο 32χρονος Γερμανός επιθετικός έχει χάσει το ρόλο του στα «Σφυριά» και όσο αναρρώνει από έναν μυϊκό τραυματισμό εξετάζει τις επιλογές του, με πρώτη την Bundesliga.

Ο Νίκλας Φίλκρουγκ θεωρεί ότι έκλεισε το κεφάλαιο «Γουέστ Χαμ» και βγαίνει στην αγορά του Ιανουαρίου, παρ' ότι έχει συμβόλαιο με τους Λονδρέζους έως τον Ιούνιο του 2028.

Σε ενάμιση χρόνο συνεργασίας με τα «Σφυριά» μετρά, μόλις, 3 γκολ και 2 ασίστ σε 27 εμφανίσεις και φαίνεται πως έχει ενημερώσει ότι θέλει να αποχωρήσει άμεσα.

Η Bundesliga είναι η πρώτη επιλογή, με ομάδες σαν τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη ή την Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη, ενώ ξένα Μέσα βάζουν στο «παιχνίδι» και τη Μίλαν!

Στην καριέρα του μετρά 162 γκολ και 57 ασίστ ως ποδοσφαιριστής των Βέρντερ Βρέμης, Ντόρτμουντ, Ανόβερου, Νυρεμβέργης, Γκρόιτερ Φιρτ και Γουέστ Χαμ.