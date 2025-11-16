Το «τριφύλλι» έπαιξε με τη φωτιά για ένα ημίχρονο, ο Άρης Betsson έκανε το ματς της χρονιάς και τα έβαζε από παντού με 10/13 τρίποντα, εκ των οποίων τα 8 σερί, αλλά με άμυνα και τους Ναν και Σλούκα να βγαίνουν μπροστά καθάρισε το παιχνίδι και στρέφει το βλέμμα του στην Ντουμπάι BC την Πέμπτη (20/11, 21:15).
Ο Εργκίν Αταμάν είχε έντονα παράπονα από τους παίκτες του στο ημίχρονο, με τους «πράσινους» να αλλάζουν πρόσωπο στην επανάληψη και να αποφεύγουν την γκέλα.
Ο Άρης Betsson τελείωσε την αναμέτρηση με 13/29 τρίποντα (44), με τα περιφερειακά σουτ της ομάδας τη Θεσσαλονίκης να είναι αυτά που έβαλαν πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό.
Από την άλλη το «τριφύλλι» μέτρησε 12/34 τρίποντα (35%), βελτιώνοντας πολύ το ποσοστό του στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας τη «μάχη» των ριμπάουντ (43-37), με 19 ασίστ για 10 λάθη και 8 κλεψίματα.
Πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό στη νίκη-ανατροπή ήταν οι Κέντρικ Ναν με 19 πόντους (3/5 διπ., 4/11 τριπ.) και Κώστας Σλούκας με άλλους 11 (3/4 διπ., 1/3 τριπ., 5 ασ., 2 κλεψ.). Καθοριστική η συμβολή του Κένεθ Φαρίντ και σε άμυνα και σε επίθεση με 13 πόντους (5/10 διπ., 9 ριμπ.). Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις για τον Τζέριαν Γκραντ με 11 πόντους (3/4 τριπ., 4 ασ.).
Για τον Άρη Betsson, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 19 πόντους (6/9 τριπ.), με τον Στίβεν Ένοχ να προσθέτει άλλους 12 πόντους (4/7 διπ.). Στους 9 Αρνόλντας Κουλμπόκα (3/6 τριπ.).
Ορεξάτος ο Παναθηναϊκός προβάδισμα από νωρίς στο ματς
Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση κι όρεξη στο glass floor, με τον Σορτς να έχει κέφια και με 4 πόντους να γράφει το 6-2 στο 3', με τον Φαρίντ στο 4' με το πρώτο του καλάθι στο ελληνικό πρωτάθλημα να κάνει το 8-2. Το τρίποντο του Ναν στο 5' διαμόρφωσε το 11-4, με τον Άρη να βρίσκει σκορ από τον Νουά (4π.) για το 11-6. Ο Χάρελ με τρίποντο στο 6' μείωσε σε 13-9, με τον Νουά (6π.) και πάλι στο 7' να στον αιφνιδιασμό να φέρνει τους Θεσσαλονικείς σε απόσταση βολής (13-11). Ο Ρογκαβόπουλος στο 9' με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 19-13, με το «τριφύλλι» να ανεβάζει την πίεση στην άμυνα και τον Σαμοντούροβ στο 10' να κάνει το 20-13 με 1/2 βολές και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 23-15 με τρίποντο του Γκραντ.
Αδιανόητη τρίποντη ραψωδία του Άρη με 10/13 τρίποντα στο δεκάλεπτο, τα 8 σερί, και +10!
Ο Μήτογλου στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (25-15), αλλά τον Άρη με σερί 6-0 από τους Κουλμπόκα και Ένοχ να μειώνει σε 25-20 στο 13'. Ο Σλούκας με όμορφη προσπάθεια στο 14' διαμόρφωσε το 29-22, με τον Φαρίντ (7π.) στο 15' με καλάθι και φάουλ να πηγαίνει και πάλι τη διαφορά στους 10 (32-22). Ο Άρης όμως βρήκε τον τρόπο και με νέο σερί 5-0 και τρίποντο του Πουλιανίτη (5π.) μείωσε σε 34-30 στο 16', με τον Σλούκα στο 17' με 2/2 βολές να γράφει το 36-30. Ο Μήτρου-Λονγκ με δύσκολο τρίποντο μείωσε σε 36-33, με τον Κουλμπόκα με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια να ισοφαρίζει σε 36-36 στο 18' και τον Μήτρου-Λονγκ με το 3ο σερί τρίποντο να κάνει ρο 36-39, με τον Άρη να «τρέχει» επιμέρους 14-2! Η ραψωδία των φιλοξενούμενων δεν σταμάτησε, με τον Μήτρου-Λονγκ (9π., 3/5 τριπ.) να διαμορφώνει το 39-45 στο 18' και τους Γκιουζέλη και Χάρελ (9π.) να πηγαίνουν τον Άρη στο +9 (39-48) για πρώτη φορά και τον Μήτρου-Λονγκ με ακόμα ένα τρίποντο (12π., 4/7 τριπ.) να διαμορφώνει το 41-51 του ημιχρόνου, με τους φιλοξενούμενους να μετρούν 11/18 τρίποντα (61%), 8 σερί και συνολικά 10 στο δεκάλεπτο (10/13 τριπ.) για το επιμέρους 36-18!
Με άμυνα και Ναν ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο ματς
Με την έναρξη της τρίτης περιόδου ο Άρης με τον Ένοχ έκανε το 41-53, με τον Ναν (8π.) με τρίποντο στον αιφνιδιασμό να μειώνει σε 44-53 στο 23'. Ο Παναθηναϊκός είχε ανεβάσει κατακόρυφα την πίεση στην άμυνα, οι παίκτες του Μίλιτσιτς δεν είχαν πολλά περιθώρια και ο Σορτς (7π.) στον αιφνιδιασμό μείωσε ακόμα περισσότερο στο 24' σε 46-53. Ο Φαρίντ (11π.) στο 25' έκανε το 48-53, με τον Ναν (11π., 3/7 τριπ.) με τρίποντο στον αιφνιδιασμό να εξαφανίζει τη διαφορά του Άρη σε λιγότερο από 5 λεπτά (51-53). Ο Ναν είχε πάρει το «όπλο» του και στο 27' με τρομερή ενέργεια και λέι απ ισοφάρισε σε 56-56, με τους «πράσινους» να έχουν επιμέρους 15-5 σε 7 λεπτά. Ο Μήτρου-Λονγκ με το 5ο τρίποντό του όμως (5/8 τριπ.) έκανε το 56-59, με τον Όσμαν (8π., 2/3 τριπ.) να απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 61-61 στο 29' και τον Μποχωρίδη να διαμορφώνει το 61-63 του δεκαλέπτου.
Καθάρισε το παιχνίδι με Σλούκα και Ναν
Ο Ένοχ με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου πήγε τον Άρη στο +4 (61-65), με τον Γκραντ (11π., 3/3 τριπ.) στο 32' με τρίποντο να μειώνει στον πόντο (66-67). Οι Θεσσολονικείς έκαναν πλέον ζημιά με τα επιθετικά ριμπάουντ, με τον Αταμάν να επαναφέρει στο ματς τον Φαρίντ και τον Σλούκα με τρίποντο να μειώνει σε 69-71 στο 34' μετά τις 2/2 βολές του Τζόουνς και το 66-71. Το πρώτο «πράσινο» προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε δια χειρός Ναν (16π., 4/10 τριπ.), που με σουτ από την περιφέρεια έκανε το 72-71, με τον Χουάντσο στο 36' με νέο τρίποντο να πηγαίνει τον Παναθηναϊκό στο +4 (75-71). Ο Ένοχ στο 37' με 2/2 βολές μείωσε σε 75-73, αλλά τον Σλούκα στο 38' μετά από κλέψιμο να κάνει στον αιφνιδιασμό το 77-73. Ο Ένοχ όμως και ο Χάρελ στο 39' με σερί 4-0 ισοφάρισαν σε 77-77, με τον Φαρίντ με κάρφωμα στο 1:35 πριν τη λήξη να γράφει το 79-77. Τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα έκανε ο Ναν στο 1:06, με τον Αμερικανό με τρομερή προσπάθεια να διαμορφώνει το 81-77. Ο Ναν και πάλι στα 50" με μία βολή μετά από εκτός φάσης φάουλ του Νουά έγραψε το 82-77, με τον Φαρίντ στα 21" να έχει 0/2 βολές και το παιχνίδι να λήγει (82-77).
Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77