Ο Άρης Betsson έπαιξε στα ίσα τον Παναθηναϊκό που ήταν… αλλού για ένα ημίχρονο, όμως όταν πήραν μπροστά Ναν και Σλούκας γύρισαν το ματς και απεσόβησαν την έκπληξη χαρίζοντας τη νίκη στους «πράσινους» με 82-77. Καθοριστική η συμβολή και πάλι του Φαρίντ.

Το «τριφύλλι» έπαιξε με τη φωτιά για ένα ημίχρονο, ο Άρης Betsson έκανε το ματς της χρονιάς και τα έβαζε από παντού με 10/13 τρίποντα, εκ των οποίων τα 8 σερί, αλλά με άμυνα και τους Ναν και Σλούκα να βγαίνουν μπροστά καθάρισε το παιχνίδι και στρέφει το βλέμμα του στην Ντουμπάι BC την Πέμπτη (20/11, 21:15).

Ο Εργκίν Αταμάν είχε έντονα παράπονα από τους παίκτες του στο ημίχρονο, με τους «πράσινους» να αλλάζουν πρόσωπο στην επανάληψη και να αποφεύγουν την γκέλα.

Ο Άρης Betsson τελείωσε την αναμέτρηση με 13/29 τρίποντα (44), με τα περιφερειακά σουτ της ομάδας τη Θεσσαλονίκης να είναι αυτά που έβαλαν πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό.

Από την άλλη το «τριφύλλι» μέτρησε 12/34 τρίποντα (35%), βελτιώνοντας πολύ το ποσοστό του στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας τη «μάχη» των ριμπάουντ (43-37), με 19 ασίστ για 10 λάθη και 8 κλεψίματα.

Πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό στη νίκη-ανατροπή ήταν οι Κέντρικ Ναν με 19 πόντους (3/5 διπ., 4/11 τριπ.) και Κώστας Σλούκας με άλλους 11 (3/4 διπ., 1/3 τριπ., 5 ασ., 2 κλεψ.). Καθοριστική η συμβολή του Κένεθ Φαρίντ και σε άμυνα και σε επίθεση με 13 πόντους (5/10 διπ., 9 ριμπ.). Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις για τον Τζέριαν Γκραντ με 11 πόντους (3/4 τριπ., 4 ασ.).

Για τον Άρη Betsson, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 19 πόντους (6/9 τριπ.), με τον Στίβεν Ένοχ να προσθέτει άλλους 12 πόντους (4/7 διπ.). Στους 9 Αρνόλντας Κουλμπόκα (3/6 τριπ.).

Ορεξάτος ο Παναθηναϊκός προβάδισμα από νωρίς στο ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση κι όρεξη στο glass floor, με τον Σορτς να έχει κέφια και με 4 πόντους να γράφει το 6-2 στο 3', με τον Φαρίντ στο 4' με το πρώτο του καλάθι στο ελληνικό πρωτάθλημα να κάνει το 8-2. Το τρίποντο του Ναν στο 5' διαμόρφωσε το 11-4, με τον Άρη να βρίσκει σκορ από τον Νουά (4π.) για το 11-6. Ο Χάρελ με τρίποντο στο 6' μείωσε σε 13-9, με τον Νουά (6π.) και πάλι στο 7' να στον αιφνιδιασμό να φέρνει τους Θεσσαλονικείς σε απόσταση βολής (13-11). Ο Ρογκαβόπουλος στο 9' με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 19-13, με το «τριφύλλι» να ανεβάζει την πίεση στην άμυνα και τον Σαμοντούροβ στο 10' να κάνει το 20-13 με 1/2 βολές και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 23-15 με τρίποντο του Γκραντ.

Αδιανόητη τρίποντη ραψωδία του Άρη με 10/13 τρίποντα στο δεκάλεπτο, τα 8 σερί, και +10!

Ο Μήτογλου στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (25-15), αλλά τον Άρη με σερί 6-0 από τους Κουλμπόκα και Ένοχ να μειώνει σε 25-20 στο 13'. Ο Σλούκας με όμορφη προσπάθεια στο 14' διαμόρφωσε το 29-22, με τον Φαρίντ (7π.) στο 15' με καλάθι και φάουλ να πηγαίνει και πάλι τη διαφορά στους 10 (32-22). Ο Άρης όμως βρήκε τον τρόπο και με νέο σερί 5-0 και τρίποντο του Πουλιανίτη (5π.) μείωσε σε 34-30 στο 16', με τον Σλούκα στο 17' με 2/2 βολές να γράφει το 36-30. Ο Μήτρου-Λονγκ με δύσκολο τρίποντο μείωσε σε 36-33, με τον Κουλμπόκα με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια να ισοφαρίζει σε 36-36 στο 18' και τον Μήτρου-Λονγκ με το 3ο σερί τρίποντο να κάνει ρο 36-39, με τον Άρη να «τρέχει» επιμέρους 14-2! Η ραψωδία των φιλοξενούμενων δεν σταμάτησε, με τον Μήτρου-Λονγκ (9π., 3/5 τριπ.) να διαμορφώνει το 39-45 στο 18' και τους Γκιουζέλη και Χάρελ (9π.) να πηγαίνουν τον Άρη στο +9 (39-48) για πρώτη φορά και τον Μήτρου-Λονγκ με ακόμα ένα τρίποντο (12π., 4/7 τριπ.) να διαμορφώνει το 41-51 του ημιχρόνου, με τους φιλοξενούμενους να μετρούν 11/18 τρίποντα (61%), 8 σερί και συνολικά 10 στο δεκάλεπτο (10/13 τριπ.) για το επιμέρους 36-18!

Με άμυνα και Ναν ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο ματς

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου ο Άρης με τον Ένοχ έκανε το 41-53, με τον Ναν (8π.) με τρίποντο στον αιφνιδιασμό να μειώνει σε 44-53 στο 23'. Ο Παναθηναϊκός είχε ανεβάσει κατακόρυφα την πίεση στην άμυνα, οι παίκτες του Μίλιτσιτς δεν είχαν πολλά περιθώρια και ο Σορτς (7π.) στον αιφνιδιασμό μείωσε ακόμα περισσότερο στο 24' σε 46-53. Ο Φαρίντ (11π.) στο 25' έκανε το 48-53, με τον Ναν (11π., 3/7 τριπ.) με τρίποντο στον αιφνιδιασμό να εξαφανίζει τη διαφορά του Άρη σε λιγότερο από 5 λεπτά (51-53). Ο Ναν είχε πάρει το «όπλο» του και στο 27' με τρομερή ενέργεια και λέι απ ισοφάρισε σε 56-56, με τους «πράσινους» να έχουν επιμέρους 15-5 σε 7 λεπτά. Ο Μήτρου-Λονγκ με το 5ο τρίποντό του όμως (5/8 τριπ.) έκανε το 56-59, με τον Όσμαν (8π., 2/3 τριπ.) να απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 61-61 στο 29' και τον Μποχωρίδη να διαμορφώνει το 61-63 του δεκαλέπτου.

Καθάρισε το παιχνίδι με Σλούκα και Ναν

Ο Ένοχ με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου πήγε τον Άρη στο +4 (61-65), με τον Γκραντ (11π., 3/3 τριπ.) στο 32' με τρίποντο να μειώνει στον πόντο (66-67). Οι Θεσσολονικείς έκαναν πλέον ζημιά με τα επιθετικά ριμπάουντ, με τον Αταμάν να επαναφέρει στο ματς τον Φαρίντ και τον Σλούκα με τρίποντο να μειώνει σε 69-71 στο 34' μετά τις 2/2 βολές του Τζόουνς και το 66-71. Το πρώτο «πράσινο» προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε δια χειρός Ναν (16π., 4/10 τριπ.), που με σουτ από την περιφέρεια έκανε το 72-71, με τον Χουάντσο στο 36' με νέο τρίποντο να πηγαίνει τον Παναθηναϊκό στο +4 (75-71). Ο Ένοχ στο 37' με 2/2 βολές μείωσε σε 75-73, αλλά τον Σλούκα στο 38' μετά από κλέψιμο να κάνει στον αιφνιδιασμό το 77-73. Ο Ένοχ όμως και ο Χάρελ στο 39' με σερί 4-0 ισοφάρισαν σε 77-77, με τον Φαρίντ με κάρφωμα στο 1:35 πριν τη λήξη να γράφει το 79-77. Τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα έκανε ο Ναν στο 1:06, με τον Αμερικανό με τρομερή προσπάθεια να διαμορφώνει το 81-77. Ο Ναν και πάλι στα 50" με μία βολή μετά από εκτός φάσης φάουλ του Νουά έγραψε το 82-77, με τον Φαρίντ στα 21" να έχει 0/2 βολές και το παιχνίδι να λήγει (82-77).

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77

