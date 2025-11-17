Ράιτ: «Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»!

Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ντουμπάι BC κόντρα στον Παναθηναϊκό αποθέωσε τον κόσμο του «τριφυλλιού» κι έδειξε ανυπόμονος να αγωνιστεί στο «Telekom Center».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

«Εκτός από το Ντουμπάι, η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη. Ακόμα και το Βελιγράδι. Οι οπαδοί εδώ είναι κάτι το ξεχωριστό, δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοιο πάθος για το μπάσκετ πουθενά στον κόσμο.

Δεν έχω παίξει ακόμα εναντίον του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, αλλά έχω ακούσει ότι οι οπαδοί εκεί είναι τρελοί, όπως και της Ζαλγκίρις. Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου, μπορώ να πω ελεύθερα ότι δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν τους οπαδούς της Παρτιζάν και του Ερυθρού Αστέρα.

Οι Αμερικανοί οπαδοί δεν είναι καν κοντά, όταν μιλάμε για τον τρόπο που υποστηρίζουν τις ομάδες τους εδώ».