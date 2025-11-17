Καραπαπάς για Αλαφούζο: «Ο πιο αποτυχημένος πρόεδρος όλων των εποχών» (pic)

Τα όσα είπε για τον Ολυμπιακό στην μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, έφεραν την αντίδραση των «ερυθρόλευκων», μέσω του Κώστα Καραπαπά.

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, παρακολούθησε την μεγάλη συνέντευξη του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, κάνοντας το σχόλιό του για τα όσα ειπώθηκαν από τον Γιάννη Αλαφούζο για τους «ερυθρόλευκους».

«Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο fair play, είπε ο Γιάννης Αλαφούζος! Ο άνθρωπος που φοβάται να πάει στο γήπεδο της ομάδας του! Ο πιο αποτυχημένος πρόεδρος όλων των εποχών σε όλα τα σπορ!

Ακούς Χουάνκαρ; Η δεν ακούς ακόμα; Θα μας μάθετε fair play εσείς... Kαι τέτοιες ημέρες να μιλήσουμε για fair play τύπου Χουάνκαρ δεν το θέλουμε», ανέφερε στο μήνυμά του ο Κώστας Καραπαπάς.