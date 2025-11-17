Οι 11+1 «ειδήσεις» του Αλαφούζου

Η συνέντευξη-ποταμός του Γιάννη Αλαφούζου στους δημοσιογράφους μπορεί να μην είχε… βόμβες μεγατόνων αλλά έβγαλε πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού.

Ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού μίλησε για όλους και για όλα όσα αφορούν στα 13 χρόνια παρουσίας του στην ηγεσία του Παναθηναϊκού, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο. Από το αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και πρόθεση του ίδιου να αποχωρήσει, μέχρι το γηπεδικό, την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ και τη νέα τάξη πραγμάτων στο αγωνιστικό τμήμα του κλαμπ, το mea culpa για την απόλυση Γιοβάνοβιτς, το περίφημο "τράβηγμα της πρίζας", τις αναφορές περί σύμπλευσης με τον Ολυμπιακό στο παρελθόν, τις πρώτες εισηγήσεις του Μπαλντίνι, αλλά και τη σχέση με τους οπαδούς της ομάδας, καθώς και τη νέα στάση του ίδιου στο επικοινωνιακό κομμάτι.

H πρώτη είδηση με το... καλημέρα!

Ερωτώμενος ο Γιάννης Αλαφούζος για τους λόγους που τον οδήγησαν στο να δώσει αυτή τη συνέντευξη Τύπου, αποκάλυψε πως: «Κάπου έπρεπε να το αποφασίσω, αλλά έγινε τώρα γιατί θα έχω μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στα κοινά του Παναθηναϊκού».

Η συνάντηση με την Θύρα 13

Ακόμα μία ενδιαφέρουσα είδηση που "έδωσε" ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού, είναι η συνάντηση που είχε μία ημέρα πριν με τον μεγαλύτερο πυρήνα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας:

«Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα Πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με την Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα στο μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα».

Η αναγνώριση του "λάθους" για Γιοβάνοβιτς

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην εμπεριέχει και το όνομα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού μαζί του ο Παναθηναϊκός έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο πρωτάθλημα και η απόλυσή του προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Ο Γιάννης Αλαφούζος το αναγνώρισε ως ένα από τα δύο πιο μεγάλα λάθη του.

«Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το Πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο... Έτσι πήρα το ρίσκο να αλλάξω τεχνικό για να δημιουργηθεί ένα σοκ στην ομάδα και να πάει καλύτερα, όπως συμβαίνει στις καταστάσεις αυτές, κι έγινε και με τον Τερίμ στην αρχή. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα του είχαν ζητήσει να φύγει», είπε μεταξύ άλλων.

«Θα παίρναμε τον Πάολο Σόουζα»

Στο περιθώριο της απάντησής του για τη μετά Γιοβάνοβιτς εποχή, ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε ότι πριν τον Τερίμ οι Πράσινοι έφτασαν κοντά σε μία παλιά δόξα της ομάδας για τον πάγκο τους, τον Πάολο Σόουζα:

«Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στην Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το Πρωτάθλημα».

«Δεν πουλάω»!

Αυτό είπε ουσιαστικά ο μεγαλομέτοχος της "πράσινης" ΠΑΕ στη χθεσινή του συνέντευξη, απαντώντας και στο αν υπήρξε ποτέ ενδιαφερόμενος επενδυτής, λέγοντας ότι ποτέ δεν δέχτηκε κάποια πρόταση.

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».

Ο τελευταίος λόγος στον Μπενίτεθ

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για τον Ράφα Μπενίτεθ και τη νέα εποχή που έχει ξημερώσει στην ομάδα με τον σπουδαίο Ισπανό προπονητή στον πάγκο της. Όπως ξεκαθάρισε ο "Mr. ΣΚΑΪ":

«Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει την τελευταία έγκριση. Τον Γενάρη θα ενισχύσουμε την ομάδα σύμφωνα με όσα καταδείξει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής».

Λάθος εκγύμναση το καλοκαίρι

Σε συνέχεια της προηγούμενης απάντησής του, ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με έναν εκ των βασικών συνεργατών που έφερε μαζί του ο Ράφα Μπενίτεθ, τον Πάκο:

«Ένα από τα θέματα του Παναθηναϊκού είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πάρα πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και με έχει εντυπωσιάσει. Μου εξήγησε πως η εκγύμναση που έγινε το καλοκαίρι ήταν πολύ στατική με βάρη και δεν έγιναν πολλά ανοίγματα».

Ελληνικός κορμός με σφραγίδα Μπαλντίνι

Όσο για τον άξονα πάνω στον οποίο θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός, έπειτα από εισήγηση του Μπαλντίνι:

«Ο Μπαλντίνι μου είπε ότι κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το Πρωτάθλημα είχε όλη την Εθνική ομάδα. Θα πρέπει να έχετε ένα κορμό με Έλληνες παίκτες και πιο μικρά συμβόλαια. Αν παίρνετε έναν ξένο με πολύ καλά χρήματα είναι δύσκολο να τον πουλήσεις μετά.Τα κριτήρια με τα οποία θα πάρουμε παίκτες θα είναι πιο σωστά, δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ελληνικός κορμός με ορισμένους εξαιρετικούς ξένους!».

Το "τράβηγμα της πρίζας"

Ένα από τα πιο καυτά ζητήματα που αφορούν το παρελθόν του κλαμπ και αποτελούν "στίγμα" στην παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό, αφορά στο περίφημο "τράβηγμα της πρίζας" το 2017, που οδήγησε και στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Ο ίδιος αρνήθηκε πως το έπραξε κι έδωσε τη δική του εξήγηση:

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ FΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».

Καμία συμπόρευση με Ολυμπιακό

Λακωνικός, αλλά απόλυτος σε ό,τι αφορά τις "κατηγορίες" ότι συνέπλευσε στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό, ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκαθάρισε ότι:

«Καμία σύμπλευση»!

«Να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος»!

Ενδιαφέρουσα και η τοποθέτησή του για το γηπεδικό στο σημείο που αφορά την ιστορική έδρα της ομάδας, εκφράζοντας την επιθυμία να μην γκρεμιστεί το "Απόστολος Νικολαΐδης".

«Η Ακρόπολη θα φαίνεται από κάποια σημεία του γηπέδου. Είναι δίπλα στην Αρχαία Αγορά. Ο Ελαιώνας έχει φοβερή ιστορία, ήταν εκεί που είχαν τα μποστάνια τους και τις καλλιέργειές τους οι Αθηναίοι. Είναι καρδιά της Αθήνας, είχε υποβαθμιστεί η περιοχή. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, αλλάζει όλη η περιοχή. Όσον αφορά τη Λεωφόρο, θα προσπαθήσουμε να μην κατεδαφιστεί. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Θα ήθελα να μείνει ένα μεγάλο μέρος της, να παίζουν παιδιά. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Τάφο του Ινδού μουσείο του Παναθηναϊκού, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη Θύρα 13 εκεί που είναι. Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος και να θυμίζει πολύ Παναθηναϊκό αυτή η περιοχή».

Νέες εγκαταστάσεις στο Κορωπί

Τέλος, ο ιδιοκτήτης του Τριφυλλιού αναφέρθηκε και στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στο Κορωπί, αποκαλύπτοντας ότι επίκειται περεταίρω επέκταση.

«Μέχρι τώρα είναι έξι γήπεδα. Οι εγκαταστάσεις είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους νομικούς λόγους δεν έχουν περάσει όλα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποια διαφορετική πρόθεση. Συνέχεια αγοράζουμε γη, θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Έχουμε μια ωραία σκέψη με τον Ερασιτέχνη που δεν θέλω να αποκαλύψω μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει».