Φαρίντ: Μια προπόνηση, τρεις αγώνες σε 6 ημέρες, οι τρελοί αριθμοί του «Manimal»!

Ο Κένεθ Φαρίντ συστήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στο κοινό του Παναθηναϊκού Aktor και το SDNA γράφει για την... ονειρική πρώτη εβδομάδα του «Manimal» στα «πράσινα».

Η προσθήκη του άλλοτε NBAer από το «τριφύλλι» αντιμετωπίστηκε με αμφιβολία, αυστηρή κριτική και έντονη δόση... σκεπτικισμού από τον Τύπο και τα social media, προτού ο 36χρονος παίκτης φορέσει τη φανέλα των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Φαρίντ ήρθε στην Ελλάδα την Κυριακή (9/11) και έκανε μόλις μία προπόνηση με την νέα του ομάδα την επόμενη μέρα (Δευτέρα, 10/11), λίγο πριν από την αναχώρηση για το Παρίσι. Σε αυτό το... αναγνωριστικό πρώτο δείγμα πρόλαβε να τους εντυπωσιάσει όλους: ενέργεια, εμπειρία, καλή νοοτροπία. Γι' αυτό και κατά την αναχώρηση για την Πόλη του Φωτός ο κόουτς Αταμάν τόνισε πως αναμένεται να τον χρησιμοποιήσει 15-20 λεπτά στην "Accor Arena".

Ωστόσο, ένα βράδυ αργότερα (Τρίτη, 11/11), ο Φαρίντ τον... ανάγκασε να τον αφήσει στο παρκέ για 23'28''. Ο Αμερικανός σταρ είχε 17 πόντους με 5/9 δίποντα και 7/11 βολές, «καθάρισε» τα ριμπάουντ (10, εκ των οποίων τα 7 ήταν επιθετικά) και ύψωσε... τείχος στην άμυνα (3 κοψίματα, 1 κλέψιμο). Με 26 στο σύστημα αξιολόγησης έκανε συμπαίκτες και προπονητές να «στάξουν μέλι» για εκείνον. Ο Παναθηναϊκός Aktor, ύστερα από καιρό, είχε ξανά στη διάθεσή του έναν σέντερ - φόβητρο στο ζωγραφιστό.

«Είχε μεγάλη συνεισφορά με μία προπόνηση. Ήρθε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Χρειαζόμασταν έναν πραγματικό σέντερ να προστατεύει το καλάθι. Επιθετικά έκανε σκριν, βοήθησε στα pick-and-roll. Αυτή η νίκη θα μας δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν μετά το διπλό στο Παρίσι.

Το... hype γύρω από το όνομα του «Manimal» ανέβηκε στα μέρη μας, όμως πολλοί είχαν ακόμα -δικαιολογημένες- αμφιβολίες. «Ναι, αλλά με τη Ρεάλ τι θα κάνει;», αναρωτιόταν το κοινό, βλέποντας τον... κίνδυνο του Έντι Ταβάρες να ακολουθεί σε απόσταση λιγότερη των 48 ωρών (Πέμπτη, 13/11).

Για άλλη μια φορά, η απάντηση δόθηκε με πειστικό τρόπο στο παρκέ: 16 πόντοι (6/8 δίποντα, 4/6 βολές), 8 ριμπάουντ (4 αμυντικά - 4 επιθετικά) και 19 PIR σε 28'19''. Μάλιστα, μέσα σε όλα, ο Φαρίντ έκανε και ένα επιβλητικό κάρφωμα απέναντι στον άλλοτε καλύτερο αμυντικό της λίγκας, δείχνοντας πως δεν φοβάται κανέναν.

«Έπαιξε σαν τον Λεσόρ», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος προπονητής, με τον 36χρονο να στέκεται στους elite γκαρντ του «τριφυλλιού» που τον «τάισαν». Γεγονός είναι πως το δίδυμο Κώστας Σλούκας - Τι Τζέι Σορτς έκανε ευκολότερη τη ζωή του άλλοτε μέλους της TEAM USA, με τις δράσεις στο pick 'n roll να είναι συνεχείς και -συνήθως- αποτελεσματικές.

Με δυο «γεμάτες» βραδιές, δύο αγώνες κυριαρχίας και ένα super deal για το «τριφύλλι», άπαντες αισθάνονταν πια ανακούφιση. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε το SDNA, η συμφωνία Παναθηναϊκού Aktor - Φαρίντ (2+5 μήνες) περιλαμβάνει option ανανέωσης μόνο για την ομάδα (έως τις 10 Ιανουαρίου), με το... μηνιάτικο του παίκτη να μειώνεται από το 2026 και ύστερα, από 100 χιλιάδες δολάρια σε 80.000. Αν ενεργοποιηθεί η option, ο «Manimal» θα είναι ο πιο χαμηλόμισθος ξένος στο «πράσινο» ρόστερ!

Πλέον, η αποθέωση για τον Φαρίντ μπήκε στην «πράσινη» καθημερινότητα. Όμως, την Κυριακή (16/11), με τη συμπλήρωση μίας εβδομάδας στην Ελλάδα και έξι μέρες στο ρόστερ του Αταμάν, ο παίκτης έδωσε νέα θετικά διαπιστευτήρια.

Στο παιχνίδι της GBL με τον Άρη ο 36χρονος δεν «έκλεψε», ούτε έβαλε την κούραση σε κεντρικό κάδρο. Αντιθέτως, πρωταγωνίστησε ξανά, αρπάζοντας από τα... μαλλιά κάθε λεπτό που έπαιρνε στο παρκέ, σαν να είναι ένας rookie που παίζει για το μπασκετικό του μέλλον. Σε 33'03'' είχε 13 πόντους (5/10 δίποντα, 3/6 βολές), αλλά και 9 ριμπάουντ, πλησιάζοντας ξανά το double - double.

Οι πρώτες μέρες του Φαρίντ στην Αθήνα έχουν φέρει ένα σερί τριών νικών και κυρίως την «ασφάλεια» στη θέση «5», μια αύρα... σιγουριάς στη ρακέτα ύστερα από καιρό. Συνδυάζοντας τα παραπάνω με την νοοτροπία, τους αριθμούς, την ποιότητα και την εμπειρία του «Manimal», καταλαβαίνει κανείς πως οι «πράσινοι» πέτυχαν... διάνα με την επιλογή τους.

Με μόλις μία κανονική, γεμάτη προπόνηση, τρεις πτήσεις και τρία παιχνίδια σε έξι μέρες (αλλά και την πτήση για την Αθήνα λίγο νωρίτερα), ο Φαρίντ «έγραψε» 15,3 πόντους και 9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε Euroleague & GBL και το «τριφύλλι» 3Χ3, με highlight το διπλό σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης.

«Δεν με αποκαλούν τυχαία "Manimal"», όπως λέει και ο ίδιος....