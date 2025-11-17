Η ανάληψη της ευθύνης, η ενότητα και τα ακόμα πιο σημαντικά που έρχονται!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου, που ανέλαβε όλη την ευθύνη για τα 13 χρόνια αποτυχίας και τόνισε, ότι θέλει η ομάδα όταν πάει στον Βοτανικό να είναι η καλύτερη στην Ελλάδα, ενώ αναφέρει και κάποιες διαφωνίες του σε όσα ελέχθησαν.

Για δυόμισι ώρες, ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν απέναντι από τους έξι συναδέλφους και απάντησε σε όλα όσα ρωτήθηκε. Μπορεί κάποιες απαντήσεις του να μην άρεσαν, η να διαφωνούν πολλοί, αλλά επιτέλους βγήκε μπροστά, μίλησε και είπε την δική του άποψη για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον.

Ξεκάθαρα πήρε όλη την ευθύνη πάνω του για τα 13 χρόνια αποτυχίας και μίλησε προσωπικά για τα λάθη, που έχει κάνει. Τονίζοντας τα δύο κορυφαία λάθη του. Την απόφασή του να αυξήσει το μπάτζετ την εποχή Στραματσόνι -παρότι είχε πρόβλημα με το μπλοκάρισμα λογαριασμών με τα γνωστά επακόλουθα -και την απομάκρυνση του Γιοβάνοβιτς.

Δεν θυμάμαι πολλούς προέδρους ομάδων στο παρελθόν να έχουν πει έστω και μία φορά για κάτι φταίω και εδώ πήρε όλη την ευθύνη πάνω του. Θα πει κανείς τι να κάνει, αφού αυτός φταίει για όλα; Σωστό είναι αυτό, αλλά στην Ελλάδα ζούμε και να το αναλάβεις τις ευθύνες σου να παραδέχεσαι τα λάθη σου είναι πολύ σημαντικό.

Προσπάθησε να πει κάποια πράγματα που πιστεύει με λάθος τρόπο. Το «δεν τράβηξα την πρίζα» το εξήγησε μετά, όταν είπε, ότι τελικά τα χρέη πληρώθηκαν με καθυστέρηση και η ομάδα ξέφυγε από εκείνη την μαύρη εποχή. Θα ήθελα να πει κάτι, όμως, και για τους ανθρώπους που ήταν τότε στην ομάδα και έβαλαν πλάτη σε δύσκολες εποχές. Είπε κάτι που αρκετός κόσμος δεν το ήξερε, ότι είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί του από το 2016 και δεν είχε ρευστότητα και για αυτό τον λόγο έψαχνε τότε επενδυτή και δεν βρήκε κανένα όπως τόνισε. Αναφέρθηκε στον Ταιλανδό Παιρόζ, που δεν ευοδόθηκε το ενδιαφέρον, έβαλε 1 εκ. ευρώ και αποχώρησε.

Οσον αφορά την προσφορά του στην ομάδα θα έπρεπε να αναφερθεί στο γήπεδο, που επί ημερών του και με τις δικές του επαφές, ο Παναθηναϊκός θα έχει από το 2027 στον Βοτανικό, αλλά και το προπονητικό κέντρο που δεσμεύτηκε, ότι μετά από κάποιες νομικές διαδικασίες θα περάσει στο όνομα του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σίγουρα είναι σημαντικό, ότι το 2012 βγήκε μπροστά, όταν κανείς δεν βγήκε και για να μην πέσει η ομάδα στη Δ’Εθνική ανέλαβε τα χρέη, αλλά για μένα όταν αποχωρήσει κάποια στιγμή από τον Παναθηναϊκό το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο θα αφήσει στην ομάδα, κάτι που δεν το έχει κάνει κανείς άλλος.

Είπε και άλλα με τα οποία διαφωνώ, για το παρελθόν, αλλά η ουσία είναι ότι μίλησε και από εδώ και πέρα η εσωστρέφεια θα πάει περίπατο στον Παναθηναϊκό, όπως ο ίδιος είπε. Σαν να θέλει να τραβήξει μία κόκκινη γραμμή και να πάει παρακάτω.

Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο, που να μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρχει ενότητα και αν δεν έχει σύνδεση με τον κόσμο της. Αυτό είχε χαθεί και πλέον είναι ο πρώτος στόχος του Αλαφούζου. Για αυτό συναντήθηκε με την θύρα 13, για αυτό πλέον θα λέει πιο συχνά στον κόσμο το τι σκέφτεται για το μέλλον.

Αν με κάνει κάτι αισιόδοξο είναι το παρόν και το μέλλον. Ο Μπαλντίνι τον οδηγεί σε σωστές ποδοσφαιρικές αποφάσεις, ο Μπενίτεθ είναι το μεγαλύτερο όνομα προπονητή, που ήρθε, ο Κοτσόλης και ο Κορόνα συμπληρώνουν μία τετράδα, που έχει την δυνατότητα να τον οδηγήσει στην κορυφή και στις ευρωπαϊκές διακρίσεις. Και με τον κόσμο να ενημερώνεται για τα πάντα και με ενότητα η ομάδα μπορεί πλέον να θυμίζει Παναθηναϊκό. Και με στήριξη στα δύσκολα θα φθάσει εκεί που πρέπει.

Αυτά που έρχονται είναι πολύ σημαντικά με ορίζοντα τον Βοτανικό και επιτέλους ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πάρει χαρές, που τόσα χρόνια έχει στερηθεί.

Η αναφορά του στο παρασκήνιο και η επίθεση στον Ολυμπιακό, για τα όσα έχει κάνει και έχει καταστρέψει το ποδόσφαιρο μας θύμισαν τον Αλαφούζο του 2015, ενώ ξεκάθαρα είπε, ότι δεν έχει καμία πρόταση για πώληση και ότι αν έρθει κάποιος που θα την πάει την ομάδα καλύτερα το συζητάει. Αρα αυτά τα περί 200. Εκ. ευρώ πρότασης είναι άρες, μάρες, κουκουνάρες.

Εύχομαι και ελπίζω ο Γιάννης Αλαφουζος να στηρίξει αυτό το πρότζεκτ και στα δύσκολα, διότι μόνο αυτός είναι ο δρόμος για την επιτυχία. Ηρθαν και έρχονται στον Παναθηναϊκό άνθρωποι ικανοί(και όχι ανίκανοι σαν και αυτούς που έφυγαν) να οδηγήσουν την ομάδα εκεί που πρέπει, άνθρωποι που ξέρουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τη συνέχεια. Στο χέρι του είναι να μην κάνει τα λάθη του παρελθόντος.

*Δεν με πείραξε η διαδικασία και έγινε το 95% των ερωτήσεων που θα έπρεπε να γίνουν από τους συναδέλφους, που έκαναν μία χαρά την δουλειά τους και δόθηκαν απαντήσεις σε όσους έλεγαν ότι θα ήταν μία στημένη συνέντευξη. Το να λέμε δεν ήμουνα εγώ εκεί και είναι λάθος που δεν με κάλεσαν είναι γραφικό. Και επίσης το να λέω, ότι η διαδικασία απέτυχε επειδή δεν ήμουνα εκεί εγώ, αλλά αν ήμουνα θα έλεγα ότι πέτυχε είναι κομπλεξικό. Ναι θα ήθελα να είμαι και εγώ να κάνω ερωτήσεις στον Γιάννη Αλαφούζο , αλλά σχεδόν καλύφθηκα από τους συναδέλφους και αυτό είναι το σημαντικό. Και όταν μέσα σε δυόμισι ώρες, πρέπει να γίνει η συνέντευξη σίγουρα θα άφηνε και κάποιες ερωτήσεις που δεν έγιναν. Το 95%, όμως, έγινε.