Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Βλάχοβιτς – Επιλογή Αλέγκρι για την επίθεση

Η Μίλαν κινείται δυναμικά το τελευταίο διάστημα με στόχο την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «ροσονέρι».

Οι επιλογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, καθώς τόσο ο Κρίστοφερ Ενκουκού όσο και ο Σαντιάγο Χιμένες δεν έχουν προσφέρει σταθερές λύσεις στο σκοράρισμα. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος του επιθετικού βάρους έχει πέσει στον Κρίστιαν Πούλισικ, ο οποίος έχει αναγκαστεί να «τραβήξει κουπί» στην επίθεση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η περίπτωση του επιθετικού της Γιουβέντους ξεχωρίζει. Ο Βλάχοβιτς, που στο πρόσφατο παρελθόν απασχόλησε έντονα και την Μπαρτσελόνα, φαίνεται πως δεν έχει εξασφαλισμένο μέλλον στο Τορίνο, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για εξελίξεις.

Ο Σέρβος διεθνής αποτελεί ξεκάθαρη προτίμηση του Μαξ Αλέγκρι, ο οποίος τον θεωρεί ιδανικό για να ηγηθεί της επίθεσης της Μίλαν. Το αν το ενδιαφέρον θα πάρει επίσημη μορφή με συγκεκριμένη πρόταση, είναι κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το προσεχές διάστημα.