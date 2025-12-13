Με δύο γκολ του Τζανλούκα Σκαμάκα η Αταλάντα λύγισε 2-1 την Κάλιαρι στο Μπέργκαμο.

Η Αταλάντα είχε την απάντηση στην Κάλιαρι που ισοφάρισε προς το τέλος, όμως ο Σκαμάκα «χτύπησε» δύο φορές και η La Dea ολοκλήρωσε μια εκπληκτική εβδομάδα. Η ομάδα που πλέον προπονεί ο Ραφαέλε Παλαντίνο είχε νικήσει εντός 2-1 την Τσέλσι στο Champions League και τώρα έκανε το ίδιο και με τους Σάρδους.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 11’ με τακουνάκι του Σκαμάμα έπειτα από σέντρα-σουτ του Τζαπακόστα και το 1-0 παρέμεινε μέχρι 75’ όταν ο Τζανλούκα Γκαετάνο ισοφάρισε για την Κάλιαρι, που προερχόταν από το 2-1 επί της Ρόμα. Τελικά όμως ο Σκαμάκα δεν άφησε τους φιλοξενούμενους να χαρούν καθώς στο 81’ διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με κοντινό πλασέ κάτω από τα πόδια του Καπρίλε. Παρά τη νίκη η Αταλάντα βρίσκεται κάτω από τη μέση της βαθμολογίας με αγώνα περισσότερο.